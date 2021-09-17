近年政府大力推動太陽光電，也積極布局未來光電模組除役後的回收再利用，希望除了減少環境衝擊，更能創造永續的太陽光電產業。經濟部技術處以科技專案支持工研院開發有別於傳統封裝設計之易拆解太陽能模組技術，提高回收再利用的效益；期望創造太陽能除役後的新商機，並強化我國太陽能產業的競爭力。

為拓展太陽光電循環新商機，工研院於9月16日舉辦「低碳太陽能模組國際研討會」（Approaching to Green More：Easy-Dismantled PV Module），由工研院、三芳化學及聯合再生公司分享低碳太陽能模組開發經驗，並與荷蘭最大的能源研究機構荷蘭能源研究中心（ECN）及被評比為「全球最具創新研究機構」第一名的法國原子能和替代能源委員會（CEA），共同探討如何驅動太陽光電產品的創新科技發展、加速建構循環再生的太陽光電產業鏈。

這是臺灣首次於國際上發表易拆解太陽能模組技術，共吸引德、法、英、西班牙、土耳其等國的產業人士與會，許多業者認為易拆解模組能夠改變過去廢棄太陽能板的處理難題，將完整矽晶片與玻璃蓋板等回收回用，創造異於傳統模組更高的循環價值，為太陽能產業帶來新的機會，預計將掀起易拆解太陽能模組運用熱潮。

工研院副院長彭裕民表示，淨零碳排已成為全球最重要的發展目標之一，美、歐、日、加、韓等上百個國家紛紛表態支持氣候政策，允諾大幅降低二氧化碳排放量。淨零碳排不僅是產業的巨大挑戰，也是綠色科技的發展契機，工研院積極投入低碳創新技術研發，協助臺灣產業轉型升級並強化國際連結，透過整合國內材料商及模組廠合作，開發易拆解太陽能模組技術，快速將模組達到產品化水準，藉由國際研討會帶動更多廠商共同參與易拆解太陽能模組，協助綠能產業朝向淨零永續發展，掌握全球零碳排放的新商機。

荷蘭能源中心專案經理Dr.Frnak Lenzmann在「太陽能板回收：現狀和創新解決方案」專題演講中表示，各國再生能源快速成長，未來廢棄太陽能模組數量將急遽上升，高價值的矽和銀回收是產業循環經濟發展重點。目前主流以化學法回收太陽能板的有價金屬，但會產生廢棄溶液，另一種新興物理法則只能針對特定太陽能材料進行分離回收，因此亟需環保創新科技協助產業回收再利用。

法國原子能和替代能源委員會創新資金專家Dr.Luc Federzoni針對「循環經濟潮流下歐洲太陽能組件的未來商機」發表專題演講，他認為當前全球太陽能模組裝置量的迅速增長，產業必須為此產生的新循環經濟做好準備，因此特於國際研討會分享法國及歐洲太陽能回收再利用的藍圖及模組，同時帶來產品使用壽命延長的技術。

三芳化學開發專員吳宇晴在「易拆解太陽能複合模材」專題表示，太陽能為再生能源發展重點之一，三芳化學觀察到太陽能板大量使用與大量廢棄帶來之未來機會，與工研院加強合作新材料與新技術之開發，並將持續與國內外太陽能模組業者，共同合作加速易拆解複合封裝膜材之驗證與商品化。

聯合再生經理陳建均針對「太陽能產業如何參與碳淨零」講題，提到面對淨零碳排趨勢，聯合再生冀望透過與工研院及三芳化學的合作，加速易拆解太陽能模組之商規認證與產業化，成功實現具有優良生命週期的創新太陽能模組，在提高產品功率與發電量的同時，大幅降低生產能耗及碳排放，為全球企業提供淨零碳排解方。

(時報資訊)