事隔8年，台灣再度舉辦銀行銀行國際監理官會議（ICBS），據了解，16日已由兆豐銀出面為金管會邀請與會國的兆豐銀打頭陣，今日則由金管會直接出馬，和約15國的銀行監理官舉行視訊會議，據側面了解，關於洗錢防制的最新動態、Fed貨幣政策對於全球匯利率影響以及資金移動所產生的金融曝險風險如何因應、市場變動牽引投資、聯貸等授信曝險部位的信評調降增加銀行業風險、銀行業在風控面、財務揭露面如何力行TCFD、SASB等相關的永續金融國際準則要求，均將成為今日會議的重點。

據了解，此次為期二日的會議是由兆豐銀為金管會出面向各國提出邀請，已在16日（昨日）以視訊會議的模式登場，並由兆豐銀在會中作出營運簡報，由於疫情，使得往年都到地主國登場的國際金融監理官會議，今年首度以視訊來舉行，銀行局長莊琇媛亦有出席，會中亦讓各國的金融監理官針對兆豐銀所提出的營運簡報提問並分享監理經驗，緊接著在今日將由金管會主委黃天牧親自出面主持和各國金融監理官的視訊會議。

據了解，此次的國際金融監理官會議，是由兆豐銀為金管會出面邀請，兆豐銀所邀請的國家，包括新南向如新加坡、馬來西亞、越南、澳洲、新加坡、印尼，以及歐洲的倫敦、巴黎、阿姆斯特丹，以及美國、加拿大、中美洲的巴拿馬，亦包括香港與大陸監理機關，昨日中、港亦有派監理官員參加視訊會議，所有兆豐銀所邀請的國家，除了歐洲地區和越南，約15個國家幾乎全員到齊。

據側面了解，兆豐銀在昨日簡報中，主要分享兆豐銀紐約分行如何浴火重生、接著如何成為現在國銀在海外法遵的領頭羊，包括近來信評亦陸續被國際知名信評機構調高的經驗；此外，由於兆豐銀的海外據點分布地區之廣，可說全體金融業者之冠，因此在昨日會中，也透過兆豐銀在簡報中提出的各種因應全球疫情，及海外不同監理機構針對疫情所要求協助紓困、與新的監理標準因應等措施，讓各國金融監理官在會中充份交流意見。

(時報資訊)