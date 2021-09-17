【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為6.4527元，較前一交易日貶值1.97分。
中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2021年9月17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.4527元，1歐元對人民幣7.5901元，100日元對人民幣5.8795元，1港元對人民幣0.82906元，1英鎊對人民幣8.9007元，1澳大利亞元對人民幣4.7054元，1新西蘭元對人民幣4.5632元，1新加坡元對人民幣4.7943元，1瑞士法郎對人民幣6.9556元，1加拿大元對人民幣5.0874元，人民幣1元對0.64531馬來西亞林吉特，人民幣1元對11.2349俄羅斯盧布，人民幣1元對2.2640南非蘭特，人民幣1元對182.19韓元，人民幣1元對0.56929阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.58132沙特里亞爾，人民幣1元對46.1922匈牙利福林，人民幣1元對0.60227波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9796丹麥克朗，人民幣1元對1.3362瑞典克朗，人民幣1元對1.3381挪威克朗，人民幣1元對1.32297土耳其里拉，人民幣1元對3.0903墨西哥比索，人民幣1元對5.1317泰銖。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)