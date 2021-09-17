【時報記者任珮云台北報導】如興(4414)將仿照台灣電動車新創公司Gogoro(睿能創意)與美國特殊目的收購公司(SPAC)合作，如興計畫將旗下子公司分項打包在美上市。如興本周已經公告進行組織重整，為體現公司的投資價值，給予子公司持續發展之支持，尋求子公司於適當時機赴海外資本市場掛牌。因應子公司申請海外掛牌乙案，成立子公司申請海外掛牌審議特別委員會。

如興發言人陳怡如表示，已經有美國的SPAC向如興詢問子公司掛牌相關事宜。由於如興最主要產品為牛仔服飾，同時大客戶如Levis、Amazon也都是美商，因此，子公司掛牌先以美國資本市場為首選；未來在美掛牌的子公司也會透過這次組織重整重新歸類整合，牛仔服飾相關會優先上市。

據了解，Gogoro與Poema Global Holdings Corp.達成最終併購協議，雙方將以Gogoro的企業價值23.5億美元(合新台幣650.5億元)合併。交易完成後，合併的公司Gogoro Inc.將以新的股票代碼GGR在美國納斯達克(Nasdaq)上市。而如興是先進行組織重整，以子公司在美國掛牌，母公司仍維持在台股上市。

美國有很多的SPAC，中文稱作「特殊目的收購公司」或是「空白支票公司」，是Special Purpose Acquisition Company的縮寫，是一個沒有營業項目的「空殼公司」(Shell Company)。SPAC在的唯一目的，就是透過它自身的IPO上市來募集資金，再將這些IPO募集而來的錢拿去收購未來有潛力的公司，也就等於這間被收購的公司借殼上市！

如興旗下事業除牛仔服飾外，還包括智能發熱衣等，公司預計在子公司海外掛牌審議特別委員會成立後，約半年到3個季度的時間，推動子公司在美國借殼上市，除了健全公司財務外，也能拓展公司海外知名度！

(時報資訊)

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