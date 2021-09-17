通用汽車 (GM) 旗下的雪佛蘭 Bolt EV 電動車因電池設計缺陷而有自燃風險，逼使通用必須將已賣出的 14 萬輛 Bolt EV 全數召回補救。

由於數量太多無法立即消化，通用只能對仍等待召回的 Bolt EV 車主發出降低自燃風險的建議，其中一項建議竟然是叫車主停車時離別的車子遠一點，最好周遭 15 公尺內不要有車。

雪佛蘭 Bolt EV 在美國已出現 12 起以上的起火案例，為此通用汽車宣布全面召回 2016 年起生產的逾 14 萬輛 Bolt EV，召回成本高達 18 億美元、約台幣 498 億元。

據了解，Bolt EV 自燃風險來自電池供應商 LG 所提供的袋狀電池有設計缺陷，在處理召回的同時，通用也針對 Bolt EV 的車主發出幾項安全性建議：

1.不要在室內充電

2.電量不要充超過 90％

3.避免讓續航里程低於 112 公里 (70 英里)

4.充電後要將車輛停放在室外，避免停在室內空間過夜

上述四點是通用之前就公布的注意事項，但隨著 Bolt EV 又發生起火事故 (燒了隔壁的一台瑪莎拉蒂)，通用稍早又發出新的安全建議，就是呼籲車主不要將 Bolt EV 停在其他車輛 15 公尺 (50 英尺) 的範圍內，降低火災可能波及鄰車的風險。

通用與 LG 這次的出包不僅讓車主提心吊膽，也嚴重損害大眾對電動車的信心，一連串的「停車建議」更是被輿論釘得滿頭包。

只是，目前通用汽車和 LG 目前仍在解決電池缺陷問題，還無法全面為 Bolt EV 更換新的電池組，因此這大批車主即使面對這些強人所難的要求，也只能含著眼淚吞下去。

通用電動車電池自燃 竟建議車主保持15公尺安全停車距離（圖／DDCar）

(時報資訊)