【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股消息面：

1.美國勞動部公布，上周（截至9月11日）初次請領失業給付人數較前一周增加2萬人，為33.2萬人，超出市場預期的32.2萬人。上周初領失業給付人數4周均值為33.575萬人，周減4250人。截至9月4日止當周，美國續領失業金周減18.7萬人，為266.5萬人。

2.費城聯準銀行9月製造業指數為＋30.7，較8月的＋19.4大幅升高，且遠超出市場預期的＋18.8。製造業新訂單指數為＋15.9，較8月的＋22.8下滑。製造業投入價格指數為＋67.3，低於8月的＋71.2。製造業就業指數為＋26.3，低於8月的＋32.6。製造業6個月狀況指數為＋20.0，低於8月的＋33.7。製造業6個月資本支出展望指數為＋23.6，低於8月的＋33.7。

3.美國8月零售銷售額月增0.7%，市場預期為月減0.8%。排除汽車後零售銷售額月增1.8%，市場預期為月減0.1%。

4.美國商務部公布，美國7月企業庫存月增0.5%，符合市場預期。6月數據從月增0.8%上修為月增0.9%。

5.美國8月零售銷售數據意外強勁，緩解市場對經濟成長放緩的擔憂，周四ICE美元指數尾盤漲0.5%，報92.866美元，盤中一度升至3周高點。

6.風暴對美國原油生產的衝擊逐漸消退，紐約期油在周三站上8月2日來新高後，周四持平收在每桶72.61美元，結束連漲4天的升勢。倫敦布蘭特期油周三創下7月30日來新高後，周四收漲21美分或0.28%，為每桶75.67美元，為連漲第5天。

7.美國意外強勁的零售銷售數據帶動美元走升，並使聯準會可能提前縮減購債的預期升高，周四紐約期金大跌38.1美元或2.1%，為每盎司1756.7美元，盤中一度跌至1745.5美元，創下8月12日來新低。受此拖累，白銀價格尾盤下跌4.3%，報每盎司22.79美元，盤中一度跌逾5%。鉑金下跌1.7%，為每盎司930.52美元。僅鈀金上漲，終場漲1.5%，為每盎司2,032.50美元。

(時報資訊)