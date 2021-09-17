【時報記者莊丙農台北報導】由漢翔(2634)負責承製核心零組件的勞斯萊斯發動機(型號Pearl 700 Advance 2)，搭載於灣流(Gulfstream)新世代商務機G700，日前在灣流公司的美國總部試飛成功。勞斯萊斯也預告自2022年起，Pearl 700 Advance 2發動機需求將可望呈現倍數成長，將為漢翔挹注營收。

面對日益競爭激烈的民用航空市場，勞斯萊斯2019年首次測試Pearl 700發動機後，立即展開性能提升計畫(Advance 2)，而漢翔2019年擴建機匣四廠，專門製造Pearl 700發動機零組件，2020年配合客戶的性能提升計畫，緊急啟動同步開發工程，導入相關新構型零件研發製作，最後如期滿足勞斯萊斯發動機性能提升計畫測試需求。

漢翔自2009年始，成為勞斯萊斯的策略夥伴，雙方在2016年簽訂Pearl 700發動機的同步工程開發合約，漢翔主要承製該款發動機核心零組件，包含前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件，其中雖燃燒筒具有科技機敏性，但勞斯萊斯依然選擇與漢翔合作，目前為歐洲以外的唯一供應商，漢翔的技術能力與保護客戶的商業機密作為深受國際大廠肯定。

漢翔的發動機客戶除英國Rolls-Royce外，涵蓋全球五大發動機大廠，同時為美國GE、Honeywell、Pratt & Whitney、法國Snecma公司提供優良產品與服務。近年配合公司營運發展計畫，陸續擴增廠區，目前已選定原址附近約25公頃土地擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」的長期計畫，日前也舉辦環評說明會，希望藉由新廠區建設，活化地方經濟，創造就業機會，並帶動航空產業的發展。

(時報資訊)

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