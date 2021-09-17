二天前一篇由日經新聞報導「三菱自動車將停止開發面向日本國內乘用車底盤」的消息引發了軒然大波，使得日本三菱汽車不得不發出聲明，指出日本經濟新聞的純屬臆測與事實不符，未來在聯盟框架內推進平台標準化和高效化的同時，也會考慮採用自己開發的平台推出體現三菱特色的日本國內車型。

那實際上到底為什麼會有這個消息傳出呢？其實主要是因為日經新聞所講的太過「武斷」，同時在用字上有所讓人誤會。

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff）

根據原本的新聞指出，Mitsubishi 汽車將停止開發面向日本國內乘用車的基礎零部件「平台」，計劃在5年後改為由 Nissan 供應以實現通用。自己的開發投資將轉向需要鉅額資金的純電動汽車（EV）等電動車。

而我們知道的「平台」其實不是單指車底盤而已，而是包含引擎、車內外零組件、轉向系統、傳動系統等，而原本日經新聞的意思就是Nissan未來直接供應這些技術、讓Mitsubishi 作為日本市場乘用車款使用，那Mitsubishi本身就只研發電動車技術與平台，如果更直白一點就是換個車標、然後設計上做個修改而已。

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff）

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff） 駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff） 確實隨著成本的飆升，中型車廠要保持獨立的汽車開發變得相當困難，開發全新平台可能要花費數億美元，大約是一輛新車開發成本的一半。

以 Mitsubishi 的研發費用來說，2021財報年度（截至2022年3月）會投入990億日元，比過去最高的2019財報年度（截至2020年3月）減少兩成，今後也保持在1000億日元左右的水平。而截至3月Mitsubishi擁有8個平台（包含使用非常久、與Daimler Chrysler合作的GS平台，使用在Eclipse Cross、Grand Lancer、上一代Outlander等），依照新聞當中到2026年3月將其減少到4個平台，能夠獲利的核心市場東南亞將會獨立開發2個平台，其他將會使用聯盟的CMF架構為基礎進行大幅度改良。

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff）

當然會有這項消息指出，是因為Mitsubishi三菱汽車在日本國內等市場的銷售低迷，截至2020財報年度已連續兩年出現虧損。為降低虧損，2016年將Lancer全球向車型停止生産業務、僅保留台灣市場；2021年7月停産Pajero車系。

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff）

為了降低成本，才會有Renault-Nissan-Mitsubishi聯盟的推出，而確實在新一代Outlander開始，Mitsubishi就沒有自己研發獨立的乘用車平台，只是縱使都是以CMF-C/D為基礎，但是Mitsubishi還是自己修改了大部分地方、加入了很多Mitsubishi專用技術如PHEV、4WD系統等，這些改變確實讓同時期上市的大改款X-Trail兩車對比的同時有著不一樣的性格。

也因為如此，讓Mitsubishi必須大動作否定這項報導、避免影響到投資人的信心。依照聲明來看，即使未來大量共用CMF-C/D、或是Ariya開始使用的純電車專用平台，Mitsubishi還是會大幅修改以符合Mitsubishi品牌精神，這些改變包括四輪傳動系統的精進、PHEV動力系統的加入等，而不是原本新聞當中全部由Nissan供應、變成拉皮車而已。

至於日本國內用車除了乘用車以外，Mitsubishi還是會持續自行開發銷售佔比最大的輕自動車型，畢竟NMKV合資公司的主力開發設計還是Mitsubishi為主、Nissan僅止於動力系統、安全系統的整合而已。

駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff） 駁斥日經報導 Mitsubishi聲明將持續在日開發專屬車型（圖／CarStuff）

(時報資訊)