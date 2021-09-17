【時報-台北電】美股周四在經濟數據好壞參半下，四大指數漲跌互見，台股ADR則跌多漲少；今早美股期指走弱，日韓股市也漲跌不一，日股揚升、韓股下跌。台股昨在外資轉賣超、權王台積電迅速填息卻一度跌破600關，以及秋節前觀望氣氛濃厚之下，以今年最低量再退守17200關，今日多空仍持續混戰，三大期指開盤漲多跌少，10月台指期開盤上漲9點、為17256點，電子期開低，隨後大盤開高0.59點、為17279.29點。在電子權值主帥多空不明之下，大盤月線失守。

主要權值股表現上，台積電(2330)開平在600元、矽力-KY(6415)開高為4,090元、大立光(3008)開平在2,460元、鴻海(2317)開平為107.5元、聯發科(2454)開高在940元、聯電(2303)開平為66.2元。

美股周四受到上周初領失業金人數略高於市場預期和前值，但8月零售銷售數據優於預期影響，四大指數漲跌互見，道指跌63.07點，或0.18%，收34,751.32點；那指漲20.4點，或0.13%，收15,181.92點；標普500指數跌6.95點，或0.16%，收4,473.75點；費半指數漲7.8點，或0.23%，收3,473.6點。個股方面，Freeport-McMoRan跌6.64%、蘋果跌0.16%、高盛跌1.31%、英特爾漲0.23%、應用材料漲2.03%、美光漲1.10%；台積電ADR跌0.18%、日月光ADR跌2.20%、聯電ADR漲0.50%、中華電信ADR跌0.42%。

台股周四在台積電快步填息卻收黑翻落月線，加上中秋連假前觀望氣氛濃厚之下，終場收跌75.3點、為17278.7點，成交金額續縮至2390.7億元今年新低量。籌碼面，外資結束連兩日買超、轉賣超49.8132億元，投信買超5.1593億元，自營商賣超26.3704億元，三大法人賣超71.02億元。

分析師指出，台股持續整理機會高，但除非出現爆量下跌、美股連續大跌，否則無礙多頭型態；秋節後能否翻轉節前低迷氣氛，重點觀察周五美股四巫日表現、聯準會下周利率決議會議最新談話內容。短線支撐看前波低點17,122點，今日另需留意尾盤富時成分股權重調整盤後生效的甩尾影響。(編輯整理：李慧蘭)

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意