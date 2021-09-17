公平會認定foodpanda在契約中限制合作餐廳在平臺刊登價格必須與實際店內價格一致，削弱其他外送平臺與foodpanda競爭的能力，要求合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，違反公平交易法第20條第5款規定，除命其停止該違法行為，並處200萬元罰鍰，如不改善，最重可處1億元罰鍰，甚至還可處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5000萬元以下罰金。

公平會調查，目前國內外送平台市場呈現foodpanda及UberEats雙雄局面，2家外送平台市占率皆達4成以上，由於平臺市場有其特殊性，又2家公司在消費者端及餐廳端均擁有龐大的客戶群，因此具有相當市場力量。

公平會調查指出，foodpanda限制合作餐廳在平臺刊登價格必須與餐廳自行販售價格相同，使得餐廳無法將不同的銷售管道的成本差異反映在售價上，形同內用顧客必須與外送平臺訂餐顧客共同分攤平臺的抽成，foodpanda則無須擔心若調升抽成比例會使顧客轉向內用，故較有誘因及能力調升抽成比例。

公平會提及，foodpanda要求餐廳在平臺上刊登價格必須與「店內價」相同，間接確保餐廳在其他外送平臺上刊登的價格，不會低於在foodpanda平臺刊登的價格，縱使其他外送平臺向餐廳收取的抽成較低，餐廳也不會降低在該外送平臺上的售價，消費者將無法享受到其他外送平臺低抽成反映在餐點價格的好處。「網路效應」導致理性消費者繼續使用餐廳數比較多的外送平臺，認定foodpanda店內與外送價相同的要求，間接削弱其他外送平臺與foodpanda競爭的能力。

公平會還發現foodpanda平臺強制求店家開啟「顧客自取」功能，讓顧客自行到餐廳取餐外帶，限制餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單。由於透過「顧客自取」訂餐之消費者，大多屬於餐廳原本的顧客，如餐廳必須接受無條件平臺上「顧客自取」的訂單，不僅未拓展市場或開發新顧客，甚至面臨必須與平臺上的自己競爭，當原有的內用及外帶顧客流失至外送平臺，餐廳還需額外支付foodpanda佣金抽成。foodpanda進一步再將收取自餐廳佣金抽成補貼消費者，促使顧客利用foodpanda「顧客自取」方式訂餐，使foodpanda能獲取更多佣金抽成，並享有更大定價能力，從而產生限制競爭效果。

此外，公平會也發現foodpanda及UberEats 2大外送平臺業者均對於簽署獨家交易契約之餐廳給予抽成折扣優惠，成功吸引部分餐廳選擇與foodpanda及UberEats簽署包含獨家交易條款契約，現階段雖尚難認有違反公平交易法，但公平會也對2家業者發出警示，未來若繼續擴大簽署獨家交易餐廳數量，或採行其他具實質強制獨家交易效果限制，都可能產生違反公平交易法疑慮。

(時報資訊)