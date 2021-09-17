【時報-台北電】台北股市櫃買市場09:00，加權指數209.62點，漲0.01點；總計255家漲、173家跌、100家持平；委買842678張、委賣276300張；總成交值3.16億元。

(時報資訊)

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