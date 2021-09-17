【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17279.29點，漲0.59點；總計321家漲、237家跌、185家持平；委買3828083張、委賣1523936張；總成交值22.17億元。

(時報資訊)

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