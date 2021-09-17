時報-商情早報

1.美元走強，打壓周四紐約期金跌逾2%。

2.LME：09/16期銅收9366.50美元/公噸，跌260.50美元。

3.09/16BDI運費指數為4215.00。

4.09/16SICOM天然橡膠10月期貨RSS3下跌0.20美分。

5.NYMEX：10月輕質原油持平，每桶為72.61美元。

6.西德州原油上漲0.10美元，每桶為72.69美元。

7.NYCE：10月棉花跌1.26美分，每磅為93.41美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲4.30美元，每公噸為340.20美元。

9.09/16TRJ-CRB下跌1.52，為223.94。

10.4GbDDR3512Mx8(1600MHz)16日收盤均價2.67美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美元走強，打壓周四紐約期金跌逾2%；因美國8月份零售銷售數據優於預期，提振美元升至3周高點，因此拖累期金價格跌逾2%，為近6周來最大單日跌幅，另外白銀跌逾4%；周四(9/16)收盤報價，12月黃金跌38.1美元，報每盎司1756.7美元，12月白銀跌1.01美元，10月白金跌7.2美元，12月鈀金漲29.9美元。(王馨慧整理)

2.LME基本金屬-料美聯儲縮減，期銅單日跌2.7%；投資者靜待美國聯邦儲備理事會(FED)，且預期下周會議後將縮減貨幣刺激措施，將為世界最大經濟體動向提供更多線索前抱謹慎態度，致倫敦(LME)周四(9/16)銅價下跌2.7%，鎳挫逾3%。終場周四指標期銅下跌260.5美元；期錫上漲4美元；期鎳下跌615美元；期鋅上漲6.5美元；期鋁下跌13.5美元；期鉛下跌26.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-颶風威脅減弱，周四倫敦原油期貨小漲；儘管本周颶風尼古拉斯侵襲德克薩斯州，但未對鑽井平台與產能造成損害；同時因受到需求復甦，激勵歐洲能源價格上漲，其中倫敦原油價格今年已上漲約45%，終場國際油價仍站穩近1個月以來高點；美國NYMEX-10月輕質原油期貨維持平盤，報72.61美元/桶；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.21美元，漲幅0.3%，報75.67美元/桶。(王聖為整理)

4.航運指數-運價減少，周四BDI指數微幅回落；受到海岬型船運價減少1100美元的影響，抵銷了巴拿馬型船運價增加逾460美元所帶來的收益，令波羅的海乾散貨BDI指數，結束了連續5個交易日的漲勢，終場微幅回落；其中最新報價BDI指數下跌18點，收4215點，跌幅0.4%；BCI指數下跌133點，收6304點，跌幅2.1%；BPI指數上漲52點，收作3852點，漲幅1.4%；BSI指數上漲36點，收作3283點，漲幅1.1%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-中國需求趨緩，周四日本天然橡膠期貨回跌；因亞洲地區COVID-19疫情不斷擴大，致中國8月份工廠和零售經濟增長趨緩，引發市場對需求疲軟的擔憂，日本期膠回跌，終止連2漲，而上海期膠則因部份低接買盤，終場呈揚；大阪OSE交易所指標2期貨跌1.2%，報每公斤202.4日圓；新加坡SICOM-RSS3 10月期貨跌0.1%，報每公斤176.6美分，上海期貨交易所交易最活躍的1月期貨漲0.4%，收於每噸13830元人民幣。(鄧凱綺整理)

6.穀物期貨-周四芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中玉米期貨自二周高點回跌，因中國取消對美國大豆採購，引發獲利回吐，而大豆續漲，受到新的出口銷售強勁支撐，小麥持續攀漲，市場預期主要生產國收成前景下滑，加拿大和法國相繼調降小麥產量預估，亦進一步提振小麥漲勢，終場11月大豆漲1.5美分，報1296美分， 12月玉米跌4美分，報529.5美分，12月小麥漲0.75美分，報713美分。(鄧凱綺整理)

7.棉花期貨-美元走強，周四紐約棉花期貨續跌；因美國零售銷售數據表現亮麗，促使美元漲近三周高點，亦抵消中國銷售增加利好因素，令棉價進一步承壓下跌，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 10月棉花期貨跌1.3%，報每磅93.41美分，12月棉花期貨跌0.9%，收盤每磅92.51美分。(鄧凱綺整理)

8.記憶體現貨-周四記憶體現貨市場報價持續走弱，動能表現平淡，整體顆粒價格呈現下滑，問價動作不多，市場觀望態度較顯濃厚，部份規格報價下跌，最新報價為DDR4 8Gb 512Mx16/2400MHz下跌0.27%，報4.002美元；DDR4 4Gb 512Mx8/2400MHz下跌0.11%，報2.624美元；快閃記憶體部份，需求零星，整體成交量有所減少，整體市場報價多數持平，最新報價64Gb MLC持平，報價為2.462美元；32Gb MLC持平，報價為2.056美元。(呂方維整理)(商品行情網)

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