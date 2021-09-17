【時報記者王逸芯台北報導】全球NAND快閃記憶體控制晶片領導品牌慧榮科技宣布，有鑑於AI分析與數據儲存有著密不可分的關係，將戰略投資Deep Vision。慧榮主導Deep Vision的A輪募資，目前Deep Vision也在B輪募資成功的募得3500萬美金。

Deep Vision在B輪募資成功的募得三千五百萬美金，是由美國著名的投資管理顧問公司Tiger Global主導，包括Exfinity Venture Partners、Silicon Motion、Western Digital、漢友創投、中華開發、汎球生物等。慧榮也是主導A輪募資的領投投資人，Western Digital、漢友創投、中華開發等也都是A輪投資人。

慧榮總經理苟嘉章表示，慧榮戰略性的投資Deep Vision，可以讓慧榮從數據端到儲存端，更深入了解AI對未來數據資料的發展與應用。慧榮看重Deep Vision對影像分析的獨有技術，著重在邊緣運算影像分析的完整解決方案，不僅是晶片設計，高運算效能與省電架構，還包含軟體分析。Deep Vision的技術與產品，在目前Edge AI SoC市場處於領先族群，有非常堅強的世界級客戶群，也有快速成長的營業額，是很扎實的AI SoC新創公司。

Deep Vision是一間成立於2014年的新創公司，由兩位美國史丹佛大學博士畢業生創立，致力於開發設計應用於邊緣運算的AI處理晶片。擅長提供智能圖像和影像分析，其產品可促進更容易理解和分析影像數據的新解決方案。Deep Vision所設計的AI處理器承諾在低延遲、電源效力與高效運算能力間取得最大平衡，可廣泛應用於任何智能影像辨識的邊緣運算，例如臉部識別和人口統計、車輛影像辨識和監控系統等，該公司將其處理晶片瞄準智能零售解決方案，包括無人商店、無人機、智慧城市和工業4.0/機器人等，並與電動車產業供應鍊夥伴合作，開發應用於與自動駕駛相關的影像分析系統。Deep Vision所開發的Natural Language Processing(NLP)技術，更是被美國一線大廠使用於語言控制的各種產品應用。

(時報資訊)