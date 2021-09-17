公平會17日指出，歷經9月1日、9月8日及9月15日共3次委員會議審議，最終決定富胖達股份有限公司、即foodpanda因限制合作餐廳在foodpanda平台刊登價格必須與實際店內價格一致，及限制合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，違反《公平法》第20條第5款之規定，除命其停止該違法行為，並處200萬元罰鍰。

公平會表示，近年國內外送平台市場變化快速，市場規模顯著成長。尤其受到疫情衝擊，餐廳停止提供內用服務，外送平台成為餐廳最主要的銷售管道之一。目前國內外送平台市場呈現foodpanda及UberEats雙雄之局面，由於平台市場有其特殊性，又兩家公司在消費者端及餐廳端均擁有龐大的客戶群，因此具有相當之市場力量。

公平會指出，餐飲業者銷售餐點給內用、外帶的顧客，及透過外送平台訂餐的消費者時，不同管道的成本均不相同，餐飲業者原本應可將不同銷售管道的成本反映在價格上，消費者也可以依自身需求選擇最合適的購買管道。然而foodpanda限制合作餐廳在平台刊登之價格必須與餐廳自行販售之價格相同，使得餐廳無法將不同的銷售管道的成本差異反映在售價上，形同內用顧客必須與外送平台訂餐顧客共同分攤平台的抽成，foodpanda則無須擔心若調升抽成比例會使顧客轉向內用，故較有誘因及能力調升抽成比例。

此外，公平會指出，foodpanda要求餐廳在foodpanda平台刊登價格必須與「店內價」相同，間接確保餐廳在其他外送平台上刊登的價格，不會低於在foodpanda平台刊登的價格，縱使其他外送平台向餐廳收取的抽成較低，餐廳也不會降低在該外送平台上的售價，消費者將無法享受到其他外送平台低抽成反映在餐點價格的好處。在前述措施削弱其他外送平台對消費者競價效果後，網路效應導致理性消費者繼續使用餐廳數比較多的外送平台。也就是說，foodpanda店內與外送價相同的要求，間接削弱其他外送平台與foodpanda競爭的能力。

公平會還發現foodpanda平台強制開啟「顧客自取」功能，讓顧客自行到餐廳取餐外帶，限制餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單。由於透過「顧客自取」訂餐之消費者，大多屬於餐廳原本的顧客，如餐廳必須接受無條件平台上「顧客自取」的訂單，不僅未拓展市場或開發新顧客，甚至面臨必須與平台上的自己競爭，當原有的內用及外帶顧客流失至外送平台，餐廳還需額外支付foodpanda佣金抽成。foodpanda進一步再將收取自餐廳之佣金抽成補貼消費者 (例如「自取79折」)，更促使顧客利用foodpanda「顧客自取」方式訂餐，使foodpanda能獲取更多佣金抽成，並享有更大定價能力，從而產生限制競爭效果。

公平會認為餐廳本可依各種服務成本採取不同定價，是否接受「顧客自取」亦應自由決定，foodpanda藉由其市場力量，限制合作餐廳於foodpanda平台刊登價格與實際店內價格一致，及限制合作餐廳不得拒絕「顧客自取」訂單，構成公平交易法第20條第5款「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」，而且有限制競爭之虞之行為，除令其立即停止前述違法行為，併處200萬元罰鍰。

公平會也特別關注並告知foodpanda及UberEats 這兩大外送平台，國內外送平台市場已日趨集中，未來若繼續擴大簽署獨家交易餐廳之數量，或採行其他具實質強制獨家交易效果之限制，都可能產生違反公平交易法之疑慮。公平會將持續關注市場變化，倘發現有具體反競爭效果發生，將依法介入調查處理。

(時報資訊)