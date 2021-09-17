【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210916)
1.外資連續賣超五日以上的股票：
鴻海(2317) 宏碁(2353) 亞泥(1102) 國票金(2889) 益登(3048)
台燿(6274) 合一(4743)
2.連續賣超四日的股票：
群創(3481) 福邦證(6026) 旺宏(2337) 穩懋(3105) 僑威(3078)
光寶科(2301) 佳邦(6284) 蜜望實(8043)
3.連續賣超三日的股票：
興富發(2542) 晟德(4123) 泰豐(2102) 鈊象(3293) 統振(6170)
弘憶股(3312) 光頡(3624) 第一銅(2009) 建漢(3062) 宏遠證(6015)
華夏(1305) 東森(2614) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027) 日勝生(2547)
義隆(2458) 正隆(1904) 群光(2385) 中裕(4147) 映泰(2399)
光環(3234) 擎亞(8096) 富喬(1815) 中環(2323) 中鋼構(2013)
4.連續賣超二日的股票：
正新(2105) 台積電(2330) 中租-KY(5871) 中鋼(2002) 潤泰全(2915)
晶宏(3141) 新普(6121) 宏致(3605) 正德(2641) 立端(6245)
高技(5439) 愛地雅(8933) 中美實(4702) 漢磊(3707) 新鉅科(3630)
玉山金(2884) 遠東銀(2845) 精英(2331) 凌陽(2401) 同致(3552)
橘子(6180) 中華化(1727) 方土昶(6265) 京元電子(2449) 廣積(8050)
智原(3035) 智邦(2345) 華邦電(2344) 威剛(3260) 欣銓(3264)
東洋(4105) 矽統(2363) 乙盛-KY(5243) 華泰(2329) 凱崴(5498)
信音(6126) 台達電(2308) 英濟(3294) 廣宇(2328) 國巨(2327)
立敦(6175) 雷科(6207) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 元山(6275)
系統電(5309) 旭品(3325) 富采(3714) 聚和(6509)
5.轉買為賣的股票：
中華電(2412) 亞太電(3682) 網家(8044) 富邦金(2881) 寶成(9904)
東捷(8064) 友達(2409) 日月光投控(3711) 誠美材(4960) 建錩(5014)
上詮(3363) 永捷(4714) 大國鋼(8415) 中航(2612) 精確(3162)
王道銀行(2897) 新光鋼(2031) 盛餘(2029) 創惟(6104) 彩晶(6116)
台新金(2887) 群益證(6005) 緯創(3231) 聲寶(1604) 中興電(1513)
精華(1565) 豐泰(9910) 華新(1605) 集盛(1455) 東鹼(1708)
遠東新(1402) 南紡(1440) 力鵬(1447) 力麗(1444) 陽明(2609)
新興(2605) 萬海(2615) 長榮航(2618) 榮運(2607) 四維航(5608)
台航(2617) 允強(2034) 彰源(2030) 中鴻(2014) 燁輝(2023)
聚亨(2022) 大亞(1609) 景碩(3189) 太子(2511) 農林(2913)
鄉林(5531) 太極(4934) 南茂(8150) 榮剛(5009) 台玻(1802)
華紙(1905) 榮成(1909) 泰鼎-KY(4927) 昇達科(3491) 同欣電(6271)
國統(8936) 華東(8110) 德宏(5475) 律勝(3354) 建榮(5340)
中探針(6217) 盛達(3027) 臺龍(6246) 鉅祥(2476) 均豪(5443)
錦明(3230) 廣運(6125) 光磊(2340) 先進光(3362) 華晶科(3059)
萬潤(6187) 加高(8182) 強茂(2481) 朋程(8255) 普誠(6129)
晶焱(6411) 盛弘(8403) 富旺(6219) 台康生技(6589) 高端疫苗(6547)
春源(2010) 天鈺(4961) 海光(2038) 中釉(1809) 燁興(2007)
廷鑫(2358)
6.賣超前20名：
金融股：
富邦金(2881) 王道銀行(2897) 玉山金(2884)
電子股：
友達(2409) 鴻海(2317) 群創(3481) 宏碁(2353) 台積電(2330)
華邦電(2344) 南茂(8150) 欣銓(3264) 日月光投控(3711) 聯電(2303)
傳產股：
大亞(1609) 陽明(2609) 大成鋼(2027) 四維航(5608) 萬海(2615)
台玻(1802) 正新(2105)
(時報資訊)