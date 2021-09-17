【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210916)
1.外資連續買超五日以上的股票：
中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 台泥(1101)
合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888)
永豐金(2890) 中壽(2823) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 台化(1326)
新纖(1409) 中纖(1718) 至上(8112) 福華(8085) 達爾膚(6523)
2.連續買超四日的股票：
國泰金(2882) 廣達(2382) 仁寶(2324) 華容(5328)
3.連續買超三日的股票：
富強鑫(6603) 聯華(1229) 兆豐金(2886) 力成(6239) 慧洋-KY(2637)
台驊投控(2636) 世界(5347) 金像電(2368) 旺矽(6223) 奇鋐(3017)
4.連續買超二日的股票：
和碩(4938) 明基材(8215) 英業達(2356) 微星(2377) 台苯(1310)
東聯(1710) 中石化(1314) 國喬(1312) 長榮(2603) 益航(2601)
中菲行(5609) 中工(2515) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006)
鈺創(5351) 聯茂(6213) 驊訊(6237)
5.轉賣為買的股票：
台揚(2314) 金居(8358) 亞昕(5213) 振曜(6143) 聯詠(3034)
臺企銀(2834) 台中銀(2812) 日盛金(5820) 技嘉(2376) 矽格(6257)
亞聚(1308) 華航(2610) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 合晶(6182)
嘉晶(3016) 原相(3227) 偉詮電(2436) 群聯(8299) 南亞科(2408)
伍豐(8076) 菱生(2369) 精材(3374) 環球晶(6488) 敦泰(3545)
力旺(3529) 光罩(2338) 宇環(3276) 嘉聯益(6153) 華通(2313)
萬旭(6134) 宣德(5457) 禾昌(6158) 一詮(2486) 元太(8069)
光洋科(1785) 越峰(8121) 力致(3483) 晶技(3042) 台半(5425)
家登(3680) 長興(1717) 威健(3033) 和益(1709)
6.買超前20名：
金融股：
中信金(2891) 開發金(2883) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 華南金(2880)
國泰金(2882) 中壽(2823)
電子股：
菱生(2369) 威健(3033) 聯茂(6213) 合晶(6182) 仁寶(2324)
宏達電(2498)
傳產股：
台泥(1101) 台聚(1304) 亞聚(1308) 南亞(1303) 國喬(1312)
長榮(2603) 中石化(1314)
(時報資訊)