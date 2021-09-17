【時報-台北電】經統計，前個交易日(20210916)

1.外資連續買超五日以上的股票：

中信金(2891) 元大金(2885) 上海商銀(5876) 南亞(1303) 台泥(1101)

合庫金(5880) 開發金(2883) 華南金(2880) 第一金(2892) 新光金(2888)

永豐金(2890) 中壽(2823) 三商壽(2867) 宏捷科(8086) 台化(1326)

新纖(1409) 中纖(1718) 至上(8112) 福華(8085) 達爾膚(6523)

2.連續買超四日的股票：

國泰金(2882) 廣達(2382) 仁寶(2324) 華容(5328)

3.連續買超三日的股票：

富強鑫(6603) 聯華(1229) 兆豐金(2886) 力成(6239) 慧洋-KY(2637)

台驊投控(2636) 世界(5347) 金像電(2368) 旺矽(6223) 奇鋐(3017)

4.連續買超二日的股票：

和碩(4938) 明基材(8215) 英業達(2356) 微星(2377) 台苯(1310)

東聯(1710) 中石化(1314) 國喬(1312) 長榮(2603) 益航(2601)

中菲行(5609) 中工(2515) 茂迪(6244) 聯合再生(3576) 晶豪科(3006)

鈺創(5351) 聯茂(6213) 驊訊(6237)

5.轉賣為買的股票：

台揚(2314) 金居(8358) 亞昕(5213) 振曜(6143) 聯詠(3034)

臺企銀(2834) 台中銀(2812) 日盛金(5820) 技嘉(2376) 矽格(6257)

亞聚(1308) 華航(2610) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 合晶(6182)

嘉晶(3016) 原相(3227) 偉詮電(2436) 群聯(8299) 南亞科(2408)

伍豐(8076) 菱生(2369) 精材(3374) 環球晶(6488) 敦泰(3545)

力旺(3529) 光罩(2338) 宇環(3276) 嘉聯益(6153) 華通(2313)

萬旭(6134) 宣德(5457) 禾昌(6158) 一詮(2486) 元太(8069)

光洋科(1785) 越峰(8121) 力致(3483) 晶技(3042) 台半(5425)

家登(3680) 長興(1717) 威健(3033) 和益(1709)

6.買超前20名：

金融股：

中信金(2891) 開發金(2883) 新光金(2888) 臺企銀(2834) 華南金(2880)

國泰金(2882) 中壽(2823)

電子股：

菱生(2369) 威健(3033) 聯茂(6213) 合晶(6182) 仁寶(2324)

宏達電(2498)

傳產股：

台泥(1101) 台聚(1304) 亞聚(1308) 南亞(1303) 國喬(1312)

長榮(2603) 中石化(1314)

(時報資訊)

#中信金 #台泥 #開發金 #買超

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