小編今天（17日）精選5件不可不知的國內外財經大事。法人指出，近日市場討論度最熱的為大摩示警台積電第四季恐遭客戶砍單，由於大摩日前才在8月初警告投資人記憶體產業寒冬將至，衝擊記憶體股跌勢不止，市場擔憂晶圓代工的砍單恐有連鎖反應，資金因此更為緊縮及觀望，等待局勢明朗，下方頸線16893點宜守穩。

【1】不願抱股過中秋？３利空突襲 台股量急凍

中秋節前資金觀望、大摩示警台積電恐遭砍單及恒大集團財務危機拖累港股重挫三大利空，台股16日跌破17300點，量能創今年來新低，蘋果雙王台積電填息後翻黑、大立光再破底。法人指出，沒有量就沒有價，萬七關卡將為多空轉捩點。

【2】台灣估值最高獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億

台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生，電動機車與電池交換生態系統業者Gogoro於16日宣布，將與特殊目的收購公司（SPAC）Poema合併，借殼在美國納斯達克掛牌上市，預計在明年第一季完成。由於該合併案對Gogoro的企業價值設定高達23.5億美元（約合新台幣650.5億元），一旦成功，不僅是台灣第一家透過SPAC在納斯達克上市的企業，更創下估值最高的台灣獨角獸企業紀錄。

【3】台灣另一隻獨角獸 沛星赴日IPO半年 市值達台幣441億

Gogoro赴美IPO，將成為台灣近期第二家至海外掛牌的新創公司。回顧今年3月，另一家獨角獸AI人工智慧新創沛星科技（Appier）赴東京掛牌，至今已半年，營運仍快速擴張，其客戶已達1000家的里程碑，且6月已實現單月獲利。

【4】台幣地表最強 央行淡定未阻升5大理由

新冠疫情發生至今，新台幣期間躍居地表最強貨幣，從2020年初至今年9月16日，累計升值8.63％，也讓8月名目有效匯率指數（NEER）飆至歷史新高，但央行仍淡定未出手阻升，4月以來一直放手由「市場供需決定」。

【5】大到不能倒 央行：恒大被外界視為陸版雷曼

中央銀行16日在其臉書上以「金融史上的今天：2008年9月15日雷曼兄弟宣布倒閉，並擴大成舉世震驚的全球金融危機」為題貼文，針對近期大陸房地產巨擘「恒大集團」爆發財務危機，市場擔憂醞釀大陸房地開發商的破產潮，更被外界視為是大陸版的「雷曼時刻」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意