時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.台灣估值最高的獨角獸將誕生 Gogoro赴美借殼估值650億。(工商時報)
2.3利空突襲，台股量急凍。(工商時報)
3.台幣8月超強，NEER飆新高。(工商時報)
4.央行：外界視恒大為陸版雷曼。(工商時報)
5.半導體資本支出行情，首選台積。(工商時報)
6.3＋11報告出爐，在野轟破口變德政。(中國時報)
7.台股中秋變盤，二大關鍵。(經濟日報)
8.格芯砸重金擴產PK聯電，車用晶片產量翻倍。(經濟日報)
9.面板廠9月提前啟動減產，踩剎車救價格。(電子時報)
10.毫米波iPhone北美需求驚人，載板廠全員出動支援AiP。(電子時報)
大陸頭條：
1.上海臨港謀劃千億積體電路產業集群，業界學界大咖共話「危與機」。(上海證券報)
2.煤炭冬儲拉開序幕，多方聯動保供穩價。(上海證券報)
3.電力企業入市蝴蝶效應：多行業備戰低碳經濟。(上海證券報)
4.資金持續流入煤炭ETF，週期股內部分化初現。(上海證券報)
5.熱點降溫滬指退守3600點，資金轉戰低估值板塊。(上海證券報)
6.逆回購持續突破萬億美元，縮債成美聯儲議息關鍵字。(上海證券報)
7.前8個月中國使用外資同比增長超兩成。(上海證券報)
國際頭條：
1.穩定幣Tether稱未持有恆大商業票據。﹙路透社﹚
2.零售銷售數據強勁，但美債息上升，標普500指數小跌。﹙路透社﹚
3.美國零售銷售數據意外強勁，金價一度下挫近3%。﹙路透社﹚
4.中國房地產調控給經濟帶來陣陣寒意。(華爾街日報)
5.美國建立新印太安全聯盟後，中國尋求加入CPTPP。(華爾街日報)
6.美國8月零售額增長0.7%，表明經濟依然強勁。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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