【時報-台北電】台指期週四下跌135點至17247點。價差方面，台指期轉為逆價差-31.7點，電子期轉為逆價差-1.11點，金融期逆價差縮至-0.14點。現貨部分，三大法人賣超70.65億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2706口至-8480口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加2911口至-17997口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少149口至-9791口。

週三市場持續關注國會增稅計畫，美股四大指數齊揚，道瓊上漲0.68%，標普500上漲0.85%，那指上漲0.82%，費半上漲0.47%。台股週四早盤一度站上17400關卡，至17411.37點，但隨後電子權值股走弱，航運和鋼鐵股回跌，加權指數終場下跌0.43%，收17278.7點，回測月線，量能是今年以來新低。權值股來看，台積電開盤7分鐘左右順利填息，但隨後拉回翻黑，下跌0.66%，收600元，聯電漲幅收斂上漲0.91%，收66.2元，而航運和鋼鐵股走弱，金融撐盤有限，整體來看，因中秋連假效應，市場觀望氣氛濃厚，成交量下滑，台股短線缺乏主流股領軍，預期加權指數將在月線與季線區間震盪。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.15降至1.04。VIX指數下跌0.25至17.31。整體選擇權籌碼面呈中性。(永豐期貨提供)

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