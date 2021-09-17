【時報-記者鄧凱綺台北報導】美國紐約棉花交易所(NYCE) 10月棉花期貨09/16收盤每磅93.41美分，下跌1.26美分。(商品行情網)

(時報資訊)

#棉花期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/17）
紐約近月天然氣
5.335 -0.12
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1756.7 -38.10
紐約近月輕質原油
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BDI綜合指數
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日本近月RSS3橡膠
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倫敦三個月期銅
9366.50 -260.50
紐約近月棉花
93.41 -1.26
倫敦三個月期鎳
19401.00 -615.00
紐約近月RBOB汽油
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529.5 -4.00
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