世界銀行今天公布調查報告表示，現任國際貨幣基金總裁喬治艾娃在世界銀行任職期間，曾施壓內部員工，以提高中國在世界銀行經商環境報告排名。喬治艾娃否認這項指控。

世界銀行（World Bank）在聲明中表示，2020年6月內部報告指出2018年與2020年的經商環境報告數據涉嫌違規，世銀管理層因此暫停公布報告，並展開一系列調查與審計，並針對現任與前任世銀高層與員工的道德操守進行調查。在審查所有可用訊息後，世銀發現確實存在問題，因此決定停止發布經商環境報告，未來會致力於採取新方法評估經商與投資環境。

根據公布的調查報告，包括中國在內，有4個國家在過去5份經商環境報告中的數據出現問題。中國在世銀公布的2018年經商環境報告中，原先以65.3分排名第78位。但經過調查發現，中國的總分僅64.5分，排名應為第85位，後退7個名次。

報告點名喬治艾娃（Kristalina Georgieva）與時任世銀行長金墉（Jim Yong Kim）辦公室高層曾施壓，要求對中國數據做具體調整，以提高中國的經商環境排名。

喬治艾娃曾任世銀執行長，她在遭到指控後發出聲明表示，從根本上不同意涉及她在世銀2018年經商環境報告角色所做出的結論與解釋，她已經向國際貨幣基金（IMF）執行董事會做初步匯報。

(時報資訊)