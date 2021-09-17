【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)看好電動機車新創公司Gogoro未來在中國大陸及印度市場能源網路發展，宣布參與Gogoro透過特殊目的收購公司（SPAC）方式赴美掛牌上市的私募增資（PIPE），擬斥資2千萬美元（約新台幣5.6億元）認購取得0.76％股權。

Gogoro宣布將透過與特殊目的收購公司Poema Global Holdings合併，目標明年首季完成後在美國那斯達克掛牌上市，預計籌募逾5.5億美元，包括超額認購的私募增資2.5億美元、與Peoma Global持有的信託資金3.45億美元，其中鴻海為私募增資投資人之一。

鴻海6月23日宣布與Gogoro簽署合作意向書（MOU），就技術及生產方面策略結盟，助攻電動機車生態系。此次決議參與Gogoro採SPAC方式赴美掛牌上市的PIPE投資，由旗下利億國際投資斥資2千萬美元、認購取得Gogoro約0.76％股權。

鴻海表示，Gogoro的ePTW電動車技術為業界領導者，商業模式創新且有高可複製性，看好後續在中國大陸及印度市場能源網路發展，預期有更高成長空間。而Gogoro海外發展策略及硬體製造發展方向，亦符合集團3+3策略，藉此可強化電動車及新能源產業布局。

(時報資訊)

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