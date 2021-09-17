【時報記者林資傑台北報導】金管會考量10年來物價上漲、評議調處結果等實務狀況，宣布將提高金融消費者保護法規定，將金融評議案件強制賠付門檻調升2成，藉此強化對消費者保障，預計今（17）日公告生效後的新評議案件將適用新額度規定。

金融評議強制賠付額度上限依爭議類型分為2種，一是投資型金融商品或服務、產險給付、壽險給付及投資型保單，將由100萬元調高至120萬元。二是非投資型金融商品或服務、多次給付型醫療險給付及非屬保險給付爭議等，則自10萬元調升至12萬元。

金管會法務處長徐萃文表示，此次調高強制賠付額度上限主要考量下列因素。首先，評議中心2012～2020年統計顯示，金融消費爭議在申訴階段便有約半數獲得解決，進入評議階段後約逾3成達成和解或調處成立，多數案件在評議前階段即獲解決。

再者，和解或調處成立的金額並不受強制賠付額度限制，和解金額往往有超過100萬元或10萬元以上者。徐萃文表示，從申訴、評議前調處及評議階段綜合觀察，多數案件的金融消費者，在申訴及評議前階段即能取得符合期待結果。

除此之外，經評議委員會作成評議決定的案件，即使超過強制賠付額度，金融服務業接受件數比例亦近9成，顯示強制賠付額度並非爭議案件能否解決的唯一關鍵。因此，酌予調高上限，可促進金融服務業落實執行公平待客原則，強化對消費者權益保護。

徐萃文指出，強制賠付額度具迅速有效解決金融消費爭議功能，但對業者訴訟權產生一定程度限制，立法過程對本項限制亦有不同看法，故對於額度上限宜衡量私權紛爭解決機制及目的，並基於強化金融消費者保護及兼顧業者訴訟權保障，以符合比例原則。

徐萃文表示，強制賠付額度調整宜謹慎評估、循序漸進，後續可視國內金融經濟發展狀況適時再檢討。依據法律不溯及既往及的信賴保護原則，公告生效後申請評議的案件適用新額度，修正前申請的評議案件仍適用調整前額度。

(時報資訊)