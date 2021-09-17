【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周四收盤，道瓊指數工業指數收跌63.07點或0.18%，為34,751.32點。標普500指數收跌6.95點或0.16%，為4,473.75點。那斯達克指數漲20.40點或0.13%，為15,181.92點。

2.時代百大風雲人物，黃仁勳in。美國《時代》雜誌2021年全球最具影響力百大風雲人物放榜，美國總統拜登、副總統賀錦麗、前總統川普與中共國家主席習近平入列風雲領袖，蘋果執行長庫克獲封業界泰斗，特斯拉創辦人穆斯克與輝達華裔執行長黃仁勳則以創新家出線。

3.美8月零售月增0.7％，超亮眼。美國官方16日公布兩項數據，8月零售銷售月增0.7％，遠優於市場預期，顯示民眾不畏變種病毒威脅持續提高支出。上周（11日止）初領失業救濟人數略增至33.2萬人，雖高於預期但接近疫情低點，顯示疫情影響聘雇意願，但勞動市場持續復甦。

4.經濟意外強，紐西蘭估10月升息1碼。紐西蘭官方16日（周四）公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增2.8％，優於市場預期的1.3％以及該國央行預估的0.7％。由於上季經濟成長意外強勁，市場普遍預估紐西蘭央行10月將啟動升息，幅度1碼。

5.天然氣期價創高，歐洲電價飆漲。歐洲電價近幾周飆至多年高點，原因包括天然氣與碳價勁揚、風力發電量低落等。能源分析師警告，電價飆漲的現象短期內不會落幕，恐將持續至冬季。

6.耶誕樹海上漂，供應商漲2成。全球供應鏈受阻導致運送延宕、海運價格攀升，今年想要用耶誕節裝飾大廳的消費者將支付比往年貴上許多的費用。供應商表示，人造耶誕樹估計漲價至少2成，而且耶誕裝飾品可能缺貨。

7.嚴控庫存抗疫，美服飾零售商獲利回穩。美國服飾零售商過去兩季的利潤率持續大幅上升，主要是去年爆發新冠疫情導致銷售量大減，令業者嚴格控制低庫存量，減輕季末出清壓力，讓換季的降價幅度縮小而改善獲利能力。

8.莫德納：不打第三劑恐增60萬例感染。美國生技大廠莫德納（Moderna）15日提出新的臨床試驗數據指出，其生產疫苗的保護力會隨時間減弱，警告進入秋冬後美國恐新增60萬突破性感染病例，為其申請施打第三劑提出佐證。

9.SpaceX寫歷史，素人太空團升空。特斯拉創辦人穆斯克（Elon Musk）經營的航太科技公司SpaceX在15日成功將4名素人送上外太空，是全球首次毫無專業太空人隨行的載人軌道飛行任務，為太空旅遊開創新紀元。

10.美英澳印太安全聯盟，助澳建核潛艦。美國總統拜登、澳洲總理莫里森及英國首相強森15日共同宣布，成立新的印太安全聯盟「AUKUS」，英美的首要任務是協助澳洲打造一支核動力潛艦艦隊。莫里森16日透露，澳洲將首次獲得美國「戰斧」巡弋飛彈，以加強遠程打擊能力。

(時報資訊)