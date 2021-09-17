【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.台灣估值最高的獨角獸企業即將誕生，電動機車與電池交換生態系統業者Gogoro於16日宣布，將與特殊目的收購公司（SPAC）Poema合併，借殼在美國納斯達克掛牌上市，預計在明年第一季完成。

2.中秋節前資金觀望、大摩示警台積電恐遭砍單及恒大集團財務危機拖累港股重挫三大利空，台股16日跌破17300點，量能創今年來新低，蘋果雙王台積電填息後翻黑、大立光再破底。法人指出，沒有量就沒有價，萬七關卡將為多空轉捩點。

3.新台幣今年以來至8月底勁揚2.65％，高居最強非美貨幣，根據國際清算銀行（BIS）最新公布的8月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER飆至124.05，創史上最高紀錄；實質有效匯率指數（REER）也上衝至112.07、創逾15年新高。

4.中華電信16日率先公布iPhone 13搭配5G資費的合約購機方案，與去年上市的iPhone 12購機價相比，同樣合約期搭配同樣資費方案，除了強勢台幣使得i13台灣訂價比i12便宜2,600之外，中華電再加碼1399等資費補貼款，使得i13購機價比i12最高便宜3,100元。

5.航空貨運進入旺季漲聲連連！繼大陸線8月起、美國線9月初接連飆漲，頻創天價後，歐洲線9月16日也開始調漲，華航、長榮航、國泰航空等紛紛發出漲價通知，直飛運價漲幅在10～25％之間，轉運運價漲幅約10～15％。此前，華航9月10日起飛大陸線調漲30～40％，創下今年航空貨運單次最大漲幅。

6.金融監理新模式。金管會16日公布，將預告「保險業辦理不動產投資管理辦法」，明訂保險公司投資不動產是否合規的監理方式，將採「群組化管理」，即法規發布前已投資，且已連續五年（60個月）符合即時運用且有收益的不動產，將以群組方式認定，達成平均出租率60％、平均投資報酬率達基準利率加5碼（現為2.095％）即可，不用逐棟達標。

7.危老重建案近四年快速在雙北市遍地開花，推案量再度破表，住展雜誌16日最新統計，大台北地區今年截至9月15日止，危老推案量已飆升到854億元，不僅創下歷年最大量、且超越去年全年，更首度「超車」都更案推案量約852億元，呈現「黃金交叉」。

8.全球半導體市場暢旺，連帶讓半導體產業掀起搶人大戰，聯發科近期不斷釋出徵才訊息，目前更將目光從新鮮人移轉到在職者身上。聯發科表示，凡是在2021年10～12月報到的轉職專業人才，將依資歷限時加發15～25萬元獎金不等，期許有意轉職人才能加入聯發科。

9.半導體多頭風從漲價吹向資本支出，高盛證券近日不僅將台積電未來三年資本支出總額由千億美元，拉高到1,080億美元，更順勢調升全球晶圓廠設備（WFE）需求年增率，意味半導體行情進入由資本支出拉動的「擴張為王」時期，以全球龍頭台積電為投資首選，同步看好國際半導體設備與材料大廠。

10.富邦金控和日盛金控16日同步召開董事會通過富邦金吸收合併日盛金案，富邦金將與日盛金控進行現金合併，兩家金控將於11月5日召開股東臨時會，提請股東通過合併案，並預計於取得金管會核准後訂定合併基準日。

(時報資訊)

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