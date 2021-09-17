【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.715元兌一美元收市，貶值0.7分，成交值為8.15億美元。

2.集中市場16日融資增為2642.67億元，融券增為575279張。

3.集中市場16日自營商賣超26.37億元，投信買超5.16億元，外資賣超49.81億元。

4.觀光餐飲股再增新生力軍，本土連鎖咖啡龍頭路易莎咖啡今日登錄興櫃，參考價118元，創辦人兼董事長黃銘賢表示，進入資本市場是為打「國際盃」，路易莎並已規畫「黃金十年」發展藍圖，採「國內外拓點展店」、「數位升級」，以及「進軍企業咖啡用豆市場」三大策略擴大集團營運規模，且目標2年內插旗美國。

5.機殼廠可成在8月31日除息後股價持續破底，近日更面臨150元保衛戰。16日董事會決議，17日起將買回庫藏股，預定買回數量約2.5萬張，買回區間價格為109.2～256.8元。

6.測試介面業者旺矽及雍智合作搶攻5G手機晶片的微機電（MEMS）探針卡市場進度順利，初期認證已通過，其中MEMS針（needle）及探針頭（probe head）良率表現優於同業，載板（substrate）及PCB產能也已準備就緒，大客戶針對技術及產能進入實地訪查階段，年底前可完成出貨前置準備作業。

7.受惠加密貨幣帶動挖礦潮效益，推動顯示卡持續供不應求，亦推升整體PC裝置之顯卡市場銷售規模在上半年達到243億美元新高。研調機構Jon Peddie Research（JPR）預期，整體獨立顯卡市場規模繼去年達290億美元創高後，將逐年緩增、至2023年達441億美元後，在2025年突破540億美元。

8.網路家庭16日發布重訊息指出，今（17）日將暫停交易，市場預測，網家有望引入策略投資人，強化競爭力。網家將在17日晚間18:00於櫃買中心舉辦重大訊息記者會，並將由董事長詹宏志親自說明詳細情況。

9.觸控面板廠洋華因為疫情導致台電工程施工延宕，第二季機電部門營收低於預期。洋華指出，隨著台電施工進度逐步恢復，遞延訂單可望在第三季陸續拉貨，且下半年進入觸控面板傳統旺季，預期第三季營收將有兩位數成長。

10.PLATTS報導，油價走堅、大陸古雷等新產開車不順，催化短線供需趨緊，遠東區塑化行情穩步墊高；上游原料乙烯在重回千美元後，報價續揚50美元，漲幅4.8％，每噸1,080美元；苯原料、SM、EG報價也彈升15～45美元。

11.鄉林上半年以銷售新成屋為主，稅後純損5.2億元，每股淨損0.53元；展望下半年，營收會集中在第四季衝高，新北市新莊副都心「鄉林淳真」將於年底完工交屋，總銷16億元、共66戶，已全部完銷。為掌握疫情降級報復性消費的反彈契機，規劃在未來五年，兩岸將合計推出總銷逾500億元的新案，成為未來成長動能。

(時報資訊)

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