【時報-晨間解盤】中秋節的長假效應壓縮了投資人的進場意願，節前台股將壓縮在季線之下、月線之上整理(17246~17409)，雖然多頭買力不強，但市場賣壓也不重，最大的賣壓是周三，根據以往經驗，長假前需要用錢的投資人，周三必須賣股、周五才可收錢(台股交割是T+2)，因為周四賣股則下周三股市開盤才拿的到錢，故周三賣壓是最大的，周四、周五兩日如有賣壓則屬於不願抱股過節者。

從大環境來看，美股雖然處於中期修正格局中，但股價跌深就會反彈，說明美股結構只是拉回、而非反轉，國際環境只要不出現令人意料之外的突發利利空，台股就無單獨轉空疑慮；只是現階段無特定主流，操作上盡量不追高為原則。

周四盤面塑化股大漲，反映原油價格的揚升，而油價的上漲除了供需的調整外，某一部分也是反映經濟的復甦，只是塑化股很難在原物料族中擔綱主流，目前盤面的主流在化工股，主要是搭上了「第三代半導體」或是「電動車材料」；不過，傳產股人氣較旺的航運、鋼鐵則休息了，顯示短多資金轉向籌碼面較乾淨的類股主攻。

盤面上比較可惜的是，傳產的人氣有在輪動，但電子股似乎比較偏向個股表現為主(整體族群性不強)，這部分應跟長假將屆有關，中實戶或大資金的動作會減少。(倫元投顧提供)

(時報資訊)