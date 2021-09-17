俄羅斯17日展開為期3天的國會選舉，選出國會450席中的半數席次，但因過去數月來克林姆林宮不斷打壓反對派，估計選舉結果不會動搖全力支持普丁的統一俄羅斯黨（United Russia）勢力。

卡內基莫斯科中心分析師柯雷斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）表示：「這次大選不會有任何插曲，甚至不會在俄羅斯政治史上留下特別紀錄。」

儘管有14個政黨參與這次國會選舉，但除了統一俄羅斯黨之外，支持率能達到5％門檻而取得席次的政黨只有3個，且這3個政黨都不足以動搖統一俄羅斯黨的多數勢力。

(時報資訊)

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