台積電16日除息，開盤7分鐘即完成填息，最高來到607元，但因買盤無力追價，終場下跌4元，驚險守住600元大關，美系外資看空台灣晶圓代工產業，認為台積電、力積電等業者最快第4季將面臨砍單，三大法人同步賣超台積電5943張，分析師認為，外資報告在邏輯上沒有問題，受影響的應為成熟製程，但台積電領先的是先進製程部分，即使成熟製程需求下降，對營收展望也沒有什麼影響。

台股16日在群龍無首下開低走低，終場下跌75點，收在17278點，中秋連假前買盤縮手，成交量僅2385億元，為今年最低量，三大法人合計賣超70.66億元，其中以外資及陸資賣超49.48億元最多，自營商賣超26.37億元次之，投信則是買超5.19億元。

盤後統計發現，三大法人同步賣超台積電，賣超張數5943張。同樣都是三大法人齊賣的還有友達、群創，合計共賣超友達2萬1626張，賣超群創1萬5690張。

摩根士丹利最新報告指出，整體半導體需求可能被高估了，預計台積電、力積電等業者最快第4季即將遭客戶砍單。大摩的這份報告也引發市場多空論戰，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，多數人都不認同大摩的看法，認為代工報價才剛上漲，不太可能馬上遭遇砍單，但他認為這項看法在邏輯上並沒有問題，因為報告中指出超額下訂的電源管理IC、MOSFET以及MCU等，是偏向成熟製程，而今年成熟製程之所以需求旺盛，是因為疫情，導致供應商缺料，但這種供需缺口大的情形是暫時性的，隨著疫情趨緩，疫苗施打率提升，需求一定會下降。

鐘崑禎指出，這些可能遭砍單的並不是高技術門檻，短線上可能真的會發生，但台積電領先的是先進製程，營收占比並不是靠成熟製程，因此，就算成熟製程需求往下回落，頂多就是回到原始狀況，對台積電的營收展望也不會有太大影響，其實不管有沒有填息，看重的就是先進製程的領先地位與優勢，反而是股價逢拉回都有投資價值在。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意