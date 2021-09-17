今年適逢每3年1次的房屋稅評定，桃園市地方稅務局考量近2年受疫情影響，決議今年7月1日後全市完工建物，房屋標準單價調升10％，預估約有1萬8864戶將多負擔近千元稅額。地稅局表示，主要影響對象為建商及購買新房屋的納稅人，年增稅額1642萬元。

地稅局長姚世昌表示，房屋標準價格受標準單價、折舊率及耐用年數、地段率影響，在標準單價方面，過去曾決議標準單價應分階段調足至營造工程物價指數上漲率，但考量近2年受疫情影響，因此今年建物標準單價再調升10％，調整後的標準單價僅適用今年7月1日以後完工建物，預估約有1萬8864戶受影響，年增加稅額1642萬元，平均每戶影響未達千元。

另為配合市府多項重大工程啟動，也擴大公共工程減徵範圍，以施工道路為主要通道的巷弄房屋，也可享有9折房屋稅優惠，估計有3626戶受惠。因桃園市已在2018年依財政部公告的折舊率基準調整房屋耐用年數及折舊率，且目前六都一致，因此不動產評價委員會決議折價率及耐用年數不再調整。

地政局也檢討不合理的街路地段率，除建置彩繪地段率地理資訊系統，蒐集土地公告現值資料，搭配全體動員實地勘查，運用大數據分析，決議桃園市地段率等級表維持11級距，最低地段率為80％，最高地段率為180％，總計調升247條、調降35條，共計調整282條街路數。

(時報資訊)