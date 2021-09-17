電動車是國際趨勢，充電車位卻嚴重不足，新北市力推低碳社區，補助社區申設電動車充電裝置，因涉及大樓配電，需經管委會或區分所有權人同意，補助辦法上路10年來，2件申請都不成功：新北工務局表示，已展開法令研究與擬定申設標準流程文件，並研議成立輔導團，透過專業協助，讓更多社區願意設置充電裝置。

電動車1500輛 車位不足

據統計，新北市電動小客車約有1500輛，主要為特斯拉、國產裕隆等兩大充電系統，新北市目前94處公有停車場有240格電動汽車停車格，但兩系統互不相容，想靠公有停車場解決所有車主需求，緩不濟急。

再者，新北市居住型態大多是集合住宅，民眾要在自家社區停車場設置充電設備，因涉及配電路線或大樓鑽孔，須經區分所有權人會議或管委會同意，成功率微乎其微。

電線安全問題 民眾怕怕

影響所及，新北市府自2010年起提供相關社區補助購置節能設備，電動車充電設施補助比例更達50％，但至今只有2社區申請，但全卡在管委會，成功申請件數掛蛋。

新北工務局公寓大廈管理科長蔡政勳表示，社區停車位設置充電設備，車主可從自己電表牽線到車位，或由社區大樓另設新電表，但都涉及全社區配電，不少人對用電負荷量、充電線材符不符合規定有疑慮，管委會大都反對。

蔡政勳表示，工務局正研擬社區設置電動汽車充電設備標準作業流程，包括如何申請台電公司用電評估，並協助社區建立完善的設置流程、申請程序以及相關管理維護事項，減少疑慮。

工務局 擬設輔導團協助

另外，市府研議成立電動汽車充電設備諮詢輔導團隊，希望透過相關專業人員的協助，促進車主及社區管委會溝通，降低相關疑慮，並媒合低碳社區改造補助，減少社區設置負擔。

(時報資訊)