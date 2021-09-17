有不少國家準備發行疫苗通行證，台北市長柯文哲16日透露，將把台北通串接健保資料推出「健康數位通行證」，只要民眾打過2劑疫苗，台北通就會顯示「綠色」，施打1劑為「黃色」，未接種疫苗則是「紅色」，沒有顯示綠色就必須遵守防疫措施，讓餐廳內用、區民活動更方便執行。

本土疫情趨緩，柯文哲昨赴議會施政報告指出，台北市防疫最成功的事情就是在3級警戒沒出動警察、軍隊，每天用呼籲方式竟然可以把疫情控制住，他認為這是在全球是很特殊的狀況，表示國民素質夠高，大多數都願意配合政府政策。

台北通串接健保 等中央點頭

北市疫苗涵蓋率第1劑56.4％、第2劑13.06％是六都第一，柯文哲表示，仿效歐盟，台北通已和健保資料庫連結，將推出「健康數位通行證」，以後打過2劑疫苗的民眾，台北通會顯示「綠色」，打過1劑出現「黃色」，都沒打疫苗就是「紅色」，若要到公共場所，台北通顯示綠色就可直接進入，其他就要配合防疫措施。

柯文哲強調，建立健康數位通行證可加速鬆綁老人共餐限制，有打2劑就可回來吃飯，要不然整個台北市餐廳內用、區民活動都沒辦法執行，已經做得差不多了，只要等中央同意就可以上路。

不過，市議員耿葳質疑通行證是否限制只有在台北通能使用，北市資訊局長呂新科回應，未來該系統會配合中央整體政策，台北通跟健保系統都會架接。

市府砸千萬 購門禁管制設備

此外，柯文哲還說，經由悠遊卡、悠遊付及台北通打造北市無現金交易生態系統，為管制人流已同意用近1000萬的二備金購買門禁管制設備，讓北市公有場所可以讀記名悠遊卡、身分證條碼、量體溫與統計容留人數，使人流管制更有效率，零售1台約7萬元，只要做起來相信全台灣都會跟進。

(時報資訊)