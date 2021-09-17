受新冠肺炎疫情影響，台北市長者5至7月外出使用敬老與愛心卡搭車次數銳減，北市府因此省下約4億元，市長柯文哲16日表示，年底前將視疫情與產業復興狀況，讓持敬老愛心卡的民眾至超商嗶卡就可自動儲值1500元，即可到使用悠遊卡的店家、通路消費，但不需要和五倍券湊熱鬧一起上路。

台北捷運運量在三級警戒前每天約200萬搭乘人次，今年5月本土疫情爆發後掉到109萬人次，6月最慘僅剩44萬人次，7月則有62萬人次，8月回升到103萬人次，許多長者或持愛心卡民眾因為疫情不敢趴趴走，大幅減少敬老愛心卡福利點使用。

柯文哲昨赴議會施政報告指出，去年三倍券讓長者綁悠遊卡刷3000加碼3000元，長輩用得很習慣，今年5、6、7月捷運量下降很多，敬老愛心卡花費減少讓市府省了4億元。

他說，這些錢本來就該給長者、身障朋友，以每月480元估算，3個月直接補助1500元，市府雖然有省4億但大概還要補一點錢，因為如果還在二級管制、壓制人流的狀態下，不鼓勵使用敬老愛心卡，推出時間需再考慮。

柯文哲說，確定推出時間後，民眾持敬老愛心卡到超商嗶卡就可線上儲值1500元，不過，既然中央在10月將推出五倍券，給民眾的1500元就不需要湊熱鬧，預計視疫情及產業復興狀況，結合年底前將舉辦的台北燈節、青山王祭等大型活動推出。

議員王欣儀說，支持市府給予長者與身障者福利，同時鼓勵商圈、店家提出配套加碼，友善敬老商店讓紓困和振興達成雙贏。

(時報資訊)