蘋果新機iPhone 13下周五開賣，各家電信業者資費相繼出爐，向來最「殺」的台灣之星昨日亮牌，祭出「雙低」攻勢－挑戰5G吃到飽資費與手機專案價雙雙市場最低價，不管是舊換新或是老客戶，最高可折13000元。

截至昨晚為止，中華電信、台灣之星及亞太電信都公布iPhone 13購機資費，遠傳、台灣大哥大最快於今日公布。除台灣之星，5G吃到飽的門檻均為1399元，綁約24～48個月。

台灣之星昨晚公布資費，以「雙低」攻勢最受到各界注目，最低5G月租599元起就可購機；月租799元起除可享4G上網吃到飽，還可再享獨家「用到5G才付錢、每月最高只要加200元」，相當於最低月租999元，就可享5G不限速上網吃到飽，相較其他業者便宜400元。

台灣之星今年主打舊機換新機，除原有之舊機回收金，手機專案價最高再折8000元（限新申辦，舊換新加碼最高再折6000元＋攜碼申辦最高再折2000元），並享網內互打免費、網外贈送最高300分鐘優惠。

舉例來說，攜碼申辦iPhone 13全系列搭配月租1399資費方案，綁約30個月，於預購期間帶iPhone 12 Pro Max（512GB）到台灣之星門市，除享原舊機回收金26600元，再享額外加碼折扣8000元，總計最高折34600元，等同零元帶走iPhone 13 Pro Max(512GB)新機。

老客戶則享免帶舊機優惠，依老客戶的年資及T-Club禮程星等，搭配指定資費即享額外手機折扣，年資愈久折扣愈多，最高折7000元，紫、金、鑽星VIP於網路門市申辦，原有年資可享疊加星等折扣，總計最高折13000元。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸分析，iPhone 13整體功能全面升級，在台灣的價格上相較過去有感下降，以目前預約留資料的狀況、相較去年iPhone 12同期成長3倍，顯見iPhone 13受到高度期待。

(時報資訊)

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