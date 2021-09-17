各縣市爭搶五倍券商機競相加碼，台南市政府繼去年提供兩間房子供抽獎，成功吸金66億元，今年再度祭出價值700多萬元的房子做為首獎，台南市長黃偉哲今天將公布房子地點。此外，台北市悠遊卡公司推出綁定專屬優惠，新北市府則有市民獨享的加倍券，桃園好市成雙券也讓五倍券金額變大。

黃偉哲16日宣布，今年提供最大獎的首間房子確定座落在永康市的蛋黃區，為20層景觀大樓內的1戶，有3房，價值700多萬，「不是預售屋的空中閣樓」，抽中房子的幸運兒可在年底入住。

台北市悠遊卡公司推出綁定優惠，於22日上午9時，選擇用五倍券綁定悠遊付的前1萬人，最高可獲5000元現金券；綁定悠遊卡的前4萬人，可享有最高3300元回饋，消費滿額還有10％至50％的現金回饋。若長者將五倍券綁定台北市敬老卡，可用市價1折加購健康家電三選一，包括血氧機、血壓機及電動牙刷，限定1萬人。

新北市加倍券活動將在10月20日開放「新北市民」登記換取，共計有20萬份500換1000、10萬份1000換2000，及1萬份5000換1萬元新北加倍券，總計31萬份。新北市長侯友宜表表示，新北加倍券最小面額50元，市府也推出數位支付送購物金，初估可創造200億元庶民商機。

桃園市長鄭文燦加碼1.4億元推出「桃園好市乘雙券」，上網登記有200元換400元、500元換1000元各10萬名額，1000元換2000元有3萬名額、5000元換1.2萬元有1000名額，抽獎條件不限桃園人，需在桃園消費。

彰化縣北斗鎮公所日前發放鎮民每人500元紓困金，其他鄉鎮市民眾也紛紛敲碗，其中，溪州鄉公所率先跟進，今天將在代表會提案普發每人1000元的關懷禮金。此外，大村鄉、員林市都強調會加碼，將於11月討論相關內容與加碼辦法。

(時報資訊)