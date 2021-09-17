電動機車龍頭Gogoro昨日宣布，與特殊目的收購公司Poema Global達成併購協議，雙方合併後以Gogoro為存續公司，明年第1季就能以股票代碼「GGR」在美國Nasdaq上市，Gogoro企業估值為23.5億美元，約新台幣650億元。

通過本次合併，Gogoro預計籌募超過5.5億美元資金，其中包含超過2.5億美元超額認購的私募增資（PIPE）以及Poema Global持有的信託資金3.45億美元，Gogoro既有股東們在合併完成後將維持持股，並保有多數股權。

之所以選擇與SPAC（特殊目的收購公司）合併借殼上市，Gogoro創辦人陸學森表示，要開始接觸全球市場就必須要有資本，傳統IPO要走漫長且複雜的程序，SPAC是最快的方式，近幾年這種方式在美國十分盛行。

陸學森表示，一直都想在Nasdaq上市，10年來所有的股東一張股票都沒賣，合併後將專注於加速Gogoro多元業務的全球擴張，包括獨特且經過驗證的電池交換訂閱服務、智慧電池與電池交換站、電池交換網路管理系統和系統關鍵零組件的銷售等。

陸學森表示，世界上有許多都市的通勤是透過兩輪運具來進行，城市正以前所未有的方式擁抱永續能源和智慧城市技術，Gogoro處於絕佳位置協助改變城市移動格局，並從超過5億輛的兩輪車輛全球市場中尋找商機。

對於Gogoro未能在台灣掛牌，金管會表示，證交所一直都有接洽，但公司沒有回應，坦言目前的創新板，因為送件前承銷商要有6個月輔導期，審核時間會比較久，會持續檢視整體運作狀況和業界實務需求，檢討精進。

(時報資訊)