振興五倍券官網上線，22日起民眾可透過一站式官網預約紙本五倍券、數位券綁定及各部會加碼券抽籤登記。民眾黨立委蔡壁如昨痛批，行政院長蘇貞昌一意孤行，硬要發振興券，各部會加碼券還要靠運氣抽籤，說穿了，各部會為消化預算，推出政府做莊、全民搶錢的飢餓行銷。

蔡壁如指出，先前民進黨政府說不發現金，是因為要針對受困產業「精準振興」；現在各部會推出加碼券，也沒有依照受困產業而分，毫無標準可言。說穿了就是各部會為了把紓困預算剩餘的1600億用完，所以各自提出部會版本。

蔡壁如質疑，各部會加碼券居然還要抽籤，能不能抽到要靠運氣，政府把振興券當成威力彩在發，受到疫情衝擊，現在還有桌遊業、KTV、網咖等行業不能開門營業，許多行業更已撐不下去而倒閉，政府卻在玩天天抽、周周送的煙火式自嗨把戲，對受困產業及民眾情何以堪。

受到疫情衝擊，7月失業率4.5％，創10年同期新高，蔡壁如說，全台民眾已經餓4個月，這種勞民傷財、事倍功半的撒錢方式，蘇貞昌真的在乎民間疾苦嗎？晚上睡得著嗎？

蔡壁如以韓國排富發現金為例說，去年韓國發每人6000至1萬元現金，今年8月底又宣布將再發6000元，為什麼韓國可以、台灣不行？既然都要撒錢，為什麼不選對民眾最便利的方式？呼籲蔡政府應「排富」直接發現金。

(時報資訊)