繼買綠電後，台積電昨與中油簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書（MOU）」，購進1船綠色（碳中和）天然氣，作為公司減碳之用。後續中油仍會視國際貨源，繼續供應。不僅台積電，據了解還有其他科技廠也跟中油接觸，對使用碳中和天然氣有興趣。

為達到2050年淨零碳排目標，以及大客戶蘋果要求供應鏈2030達到碳中和，台積電之前就積極購買綠電，像是包下丹麥商沃旭能源2座離岸風場，未來完工後20年的發電量，現在更連廠內天然氣也開始向中油買潔淨形式。

昨MOU簽署儀式在中油大樓舉行，由中油代董事長李順欽和台積電資深副總林錦坤共同簽署，經濟部部長王美花出席見證。不過台積電十分低調，協調中油不發採訪通知，簽約還採閉門方式進行。

依台積電統計，去年購買約12.3億度再生能源、憑證及碳權；海外子公司100％使用再生能源；再生能源使用比例占全公司用電量7.6％。今年持續採購再生能源，預期會達到全公司用電量9％為再生能源。

林錦坤指出，台積電長期致力推動綠色製造，除積極採用再生能源，今年初就向中油提出使用碳中和商品的需求。

不過國際碳中和天然氣不多，各國都在搶，中油去年與今年也才買進4船，分別是向荷蘭殼牌與義大利埃尼集團購買。後者是從非洲尚比亞、馬拉威等地大批種樹，換到天然氣的減碳配額而來。

這4船中的1船，中油就分配賣給台積電，金額雙方有保密協定，但據知是比正常天然氣價「貴一些」。

中油表示，賣給台積電的碳中和天然氣是由英國標準學會（BSI）認證，可達到碳中和。其實不只台積電，也有其他科技大廠有意購買，不過中油表示，碳中和天然氣不是想有就有，要看有無貨源。公司會因應國內客戶需要，「盡量滿足」，視個案而定。

小百科 碳中和天然氣

指透過再生能源發電、植樹造林、節能減排等，去抵消天然氣從上游開採、到最後氣化過程的碳排放量，實現天然氣全生命周期的零碳排放。（王玉樹）

(時報資訊)

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