振興五倍券來了！財政部、國發會與原委會共同宣布「台灣Pay」綁定振興五倍券好康，除了現金回饋之外，也獨家加碼券優惠「i原券」及「地方創生券」。財政部官員解釋，民眾綁定數位券就可以參與i原券和地方創生券的抽獎，但是若要使用、消費就限定以台灣Pay金融卡使用，所以是台灣Pay專屬獎。

國發會主委龔明鑫也宣布，地方創生券首波500元、20萬組外，農曆年還會再加碼，總規模也同樣是1億元。原民會主委夷將．拔路兒表示，「i原券」1000元、10萬組，是所有加碼券金額最高，且認證店家型態包括手工藝、特色餐廳、農特產品等相當多元，只要符合營業屬性都可使用。原民會經濟發展處處長宋麗茹說，如位於客庄的原住民族經營的民宿，符合條件可同時使用1000元的i原券、1000元的國旅券、500元的客庄券及500元的地方創生券，合計達3000元加碼。

最高優惠可達到4500元

財部次長阮清華表示，綁定台灣Pay最高可回饋800元、新戶回饋還有100元，若共同綁定最多5人500元，現金回饋就有1400元。另有店家優惠，最高達1000元及常態回饋最高100元。

值得注意的是台灣pay有加碼券專屬禮。財表示，分別為地方創生券500元和i原券1000元。財金公司表示若搭配400萬名、幾乎支付工具都可用的「好食券」台灣Pay最高優惠可達4500元。

動滋券2.0抵用將從寬

阮清華指出，去年台灣Pay綁定三倍券，8大公股銀和財金公司回饋金約1.8億元的規模，就創造出2.7倍的消費金額，可見已達到乘數效果。這次台灣Pay五倍券公股銀與財金公司回饋總規模達到5.6億元；若再加上信用卡優惠，更高達6.5億元，預期可帶來更大消費與振興效果。

去年相當受到歡迎的動滋券，民眾領取後主要用來添購運動裝備，今年體育署希望多多幫助場館業者及比賽主辦單位，動滋券2.0以「做運動」、「看比賽」為主要使用標的，假如抵用後，賽事因為新冠疫情延期，使用可以從寬，在2022年6月30日前抵用即可。民眾可上5倍券共通平台登記，10月14日起抽籤。

(時報資訊)