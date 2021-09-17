對垃圾臭味以及打包垃圾感到討厭嗎？由台灣群光電子總代理的拓牛智能垃圾桶長期致力於顛覆人們傳統居家模式，追求以科技簡化生活，最新推出全新升級版T1S智能垃圾桶，為忙碌的現代人大幅節省處理垃圾的時間，原來倒垃圾也能很輕鬆、優雅！

今年拓牛旗下全系列商品宣布由台灣群光電子正式代理，未來想買到拓牛智能垃圾桶不用再擔心保固問題，購入後不僅提供完善的售後服務還有一年的維修保固，使用上更安心有保障。

近期推出升級改版的拓牛T1S智能垃圾桶，其自動打包功能，採用熱塑式打包原理，能夠將垃圾袋緊緊的密封，將臭味完全鎖住，獨創專利無斷點垃圾盒也突破傳統垃圾袋只能使用單一尺寸的限制，不僅替換方便且更為節省垃圾袋的使用量，一鍵即可自動打包垃圾、自動換袋。而在電源系統上進階為2,000mAh鋰電池，採用18650汽車級動力電芯，讓電續航力大升級，有效提高整體產品效能，且重量也大幅縮減，2.62kg輕量桶身加上15.5L 的大容量，容易收納體積較大的垃圾，除了更輕巧、更耐久，T1S也延續過去產品特色，搭配人性化設計，徹底解放您的雙手。

該產品是一款可同時提升生活效率與質感的智慧居家必備好物，即日起至9/30止，於募資平台嘖嘖zeczec可用專屬優惠價格入手拓牛T1S智能垃圾桶，數量有限，千萬不要錯過。

(時報資訊)