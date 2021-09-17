華南銀行回饋客戶不手軟，「振興五倍券」活動期間內以「華銀支付（台灣Pay）」綁定數位五倍券，推出五重加碼好禮，還可以抽百萬現金及「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包，合計五倍券最多可以領到10,800元，讓客戶把五倍券放大到11倍券。

針對數位五倍券專案，華銀推出五重活動：

第一重：現金1,300元綁定禮，完成「華銀支付（台灣Pay）」綁定數位五倍券，每人最高可獲得加碼優惠現金800元，成功共同綁定5人再多拿現金500元。

第二重：現金400元新戶好康禮＋價值400元nPoint點數，綁定數位五倍券同時開立SnY數位帳戶，再送現金300元新戶禮，同時新開通「華銀支付（台灣Pay）」且完成首次消費，再送現金100元。

第三重：月月有禮共1,700元，使用華銀支付消費即再享2％ 的nPoints回饋，每月最多回饋等值100元，活動期間最高等值700元。另外，於全台48家連鎖、逾萬家門市最高享20％回饋1,000元優惠!包括四大超商、全聯福利中心、家樂福、八方雲集、寶雅及夢時代廣場等。

第四重：加碼券共2,000元：數位券綁華銀再加上政府部會8種加碼券，如好食券500元、i原券1,000元及地方創生券500元等，再加值2,000元。

第五重：東奧限量紀念禮及抽百萬現金：只要在活動期間綁定「華銀支付（台灣Pay）」，就可以抽「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包及超狂百萬現金，總獎金高達千萬。

(時報資訊)