日前移民署查獲越南走私豬肉製品和月餅，並驗出含非洲豬瘟陽性病毒，引起業者和民眾恐慌，適逢中秋佳節來臨，不少人都會購買月餅禮盒送禮，消費者要如何選購才能安心呢？華南產險建議，民眾在選購禮盒時，可選擇有品牌或商譽良好的店家，同時有為商品投保「產品責任險」，如此雙重保障，消費者也能更放心。

依據衛福部食藥署規定，為保障消費者權益，具有商業登記、公司登記或工廠登記之食品業者，包括食品或食品添加物之製造、加工、調配、輸入或委託製造、加工或調配者，都依法必須投保「產品責任險」。其所要求的最低保險金額為每一個人身體傷害100萬元、每一意外事故身體傷害400萬元，保險期間內累計保險金額為1,000萬元。

華南產險副總經理暨發言人林適祺表示，所謂「產品責任險」，是保障被保險產品因瑕疵、缺點、不可預料之傷害或毒害性質等缺陷，而造成對消費者身體遭受體傷或死亡時，依法所須負的賠償責任。他指出，廠商在製作產品時通常都有一套標準的作業程序和品質控管，但是過程中如果因故產生一些瑕疵，若商家有投保「產品責任險」，能夠提供消費者在購買產品上多一份保障，當發生問題的時候可以得到合理的賠償，可做為商家和消費者之間的保護和溝通橋樑。

由於市面上各種產品琳琅滿目，為保障自身權益，建議民眾在消費時應該選擇信譽良好的商家，切勿購買來自朋友圈、網路社團等來歷不明的產品，並且謹慎檢視產品品質，為自己的健康做第一道把關，同時，選擇有投保「產品責任險」的業者，多一份保障，送禮也能更安心。

(時報資訊)