根據2020年歐洲經貿辦事處報告，台灣躍升為亞洲第五大貿易夥伴，然而歐盟近日公布未來將實施碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），與歐盟貿易往來的國家，若該國無碳交易或碳稅等相關管理機制，將對其商品徵收碳排放費用。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺指出，歐盟公布CBAM之後，對於台灣以出口貿易型態為主的產業結構而言，企業必須及早採取相關行動。

李宜樺建議，企業應加快盤點碳排現況，並導入減碳技術或相關管理制度，落實ESG資訊揭露，讓自身具備淨零碳時代下的企業基本生存力。資誠永續發展服務公司副總經理張嘉宏提出，企業碳治理的4大關鍵對策，首先企業需落實溫室氣體盤查，強化價值鏈排放管理；其次進行風險評估與財務量化，模擬不同轉型情境下，碳價格對公司的財務衝擊；第三步驟需以科學方法擬定減碳目標與達標策略；最後依循TCFD建議，建立完善的碳治理制度。

資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍也分析，愈來愈多企業實施內部碳定價，如關係企業間有實際碳費收付，將涉及移轉訂價（內部碳定價是否符合常規交易）、支出可否抵稅、應否扣繳等稅務議題。

資誠提醒台灣企業，歐盟碳邊境調整機制預計將於2023年啟動轉型期，蒐集進口產品碳排放資訊，並於2026年正式實施收費機制，在此之前要盡速完成擬定減碳策略。

(時報資訊)