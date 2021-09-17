星展銀行台北分行為推動台灣永續發展不遺餘力，宣布與電子零組件通路服務領導廠商文曄科技攜手，簽署3年期美金3千萬元「永續連結貸款」，此案件為星展與文曄科技建立多年深厚客戶關係之另一里程碑，也是星展銀行台北分行今年繼與緯創資通後簽署之永續連結貸款，期盼將綠色融資概念深植於更多台灣企業DNA當中，共同響應永續發展。

星展集團強化「負責任的銀行業務」的永續發展主軸，到2024年預計將投入超過新臺幣一兆元規模，推動發展可再生能源和綠色金融，協助企業將永續納入企業整體業務發展策略。星展銀行台北分行將在為期3年的貸款期間內，追蹤文曄科技相關永續表現，包括溫室氣體排放，用水量以及公司治理評鑑等項目，視達成程度提供優惠的貸款利率，以鼓勵企業長期發展永續。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展集團過去幾年已在多個面向為永續發展盡一份心力，除了從內部做起管理環境碳足跡，更透過銀行本業促進永續金融發展，協助客戶更邁向綠色金融。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有表示，星展近年來不僅積極投入再生能源產業，為相關企業提供保函、專案融資、利率及匯率避險等業務，更於數個專案中擔任聯貸案主辦行；同時也與多家知名企業簽署永續連結貸款。

文曄科技除與星展銀行台北分行簽署永續連結貸款外，星展銀行（台灣）亦提供文曄科技數位創新之金融服務，以星展應收帳款整合式報表服務（ENCORE）協助其利用自動化整合報表，結合內部帳務管理資訊系統自動沖銷應收帳款，以減少人工對帳、沖銷所需的成本，並提升財務管理效率。

(時報資訊)

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