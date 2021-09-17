隨景氣回溫，在政策面利多、評價面優勢下，投信法人表示，在這後疫情時代，可多元投資，並聚焦實質資產與高息資產，以創造現金流與穩健報酬成為投資新方向，因為實質資產具穩定收益來源，長期投資價值相對穩健，建議投資人納入資產配置中。

華南永昌實質豐收組合基金擬任經理人陳蓓娟表示，美國就業市場持續好轉，下半年企業盈利預期持續向上，美股的獲利表現仍受資金青睞，本益比調整逐漸樂觀，惟風險性資產的板塊挪移恐影響市場價格表現，波動可能趨大，在此之下，實質資產產業如公用事業、不動產等，挾著收入相對平穩、較其他產業提供較高配息能力等利基，可望發揮防禦波動之效益。

陳蓓娟分析，二大關鍵之創報酬及掌收益，第一關鍵在產業趨勢成長機會面，從生活中尋找投資標的，鎖定新型態REITs的投資機會，搶搭另類產業大成長趨勢，打造不同收益來源。

第二關鍵在創造穩定現金流方面，除REITs這類實質資產具相當的配息率外，並鎖定高股息資產及具另類股權利基的特別股資產之配息能力，投資潛力更具期待。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，近期受疫情影響經濟數據轉弱，實體消費亦受影響，但預估第四季隨著疫情受控，reopening題材股票將重獲青睞，另亦可留意價值股、小型股等價值面具優勢的族群。建議股債比可採80：20，留意先前較弱之新興市場、價值股與小型股是否有補漲機會。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，聯準會今、明兩年突然升息機率偏低，衝擊可望邊際遞減。

野村環球基金經理人呂丹嵐表示，在當前環境下，選股四大因子（價值、成長、股東報酬及企業盈餘品質）將維持等比重，均衡投資布局。另外，隨著殖利率曲線趨陡，將維持體質較佳的金融股部位。

(時報資訊)