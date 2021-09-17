2020年下半年以來，美國Fed加大量化寬鬆力道引導美元走低、並帶動原物料價格創下近五年來新高，不過MSCI拉丁美洲指數近年來表現卻相對疲弱。法人表示，對於拉丁美洲股市仍以中性視之，但因本益比相對低，未來仍有補漲行情可期。

柏瑞投信表示，觀察歷史數據，MSCI拉丁美洲指數和全球商品指數（CRB指數）呈現高度正相關，舉例來說，在2000～2008年商品超級循環期間，MSCI拉美指數漲幅超過400％。不過近幾年來，在全球化和生產效率提升下，通脹走低及美元指數走升下，拉丁美洲股市表現確實較為疲弱。

拉丁美洲主要國家股市的本益比目前多在低於歷史均值區間的下緣，顯示近期上漲的原物料價格仍未反映在股價上。

柏瑞拉丁美洲基金經理人馬治雲指出，由於美元6月以來走強，資金流出新興市場的風險增加，此外拉丁美洲國家升息較快，資金面陸續由寬鬆轉向中立，因此對於拉美股市維持中性看法。

不過，從價值面來看，MSCI拉美指數的預估本益比約9.18倍，為近八年以來最低，顯示拉美企業的獲利成長幅度超過股價上漲的幅度，股市短中期內或有可能出現價格重估的補漲行情。

保德信拉丁美洲基金經理人曾訓億認為，拉美股市受惠於原物料價格彈升，帶動墨西哥、阿根廷表現超前，如今拉美整體經濟表顯明顯改善，更有利多方力道，包括墨西哥第二季GDP年增率達19.6％，為近兩年首度呈現正成長，除了低基期因素之外，工業與服務業動能強勁亦為經濟活動注入能量。

此外，墨西哥7月失業率自去年同期的5.4％明顯下滑至4.4％，而大幅新增680萬人的就業人口，亦推升勞動參與率從去年同期的54.9％上升至59.9％。

野村巴西基金經理人劉佳奇表示，巴西近期經濟數據較為分歧，其中工業生產及零售銷售持續改善，但IBC-BR經貿活動指數卻意外下跌0.4％。隨著疫苗覆蓋率提升加上放寬社交距離限制下，服務業出現強勁反彈，同時也造成服務項目通膨的上漲，服務性消費價格快速上漲也迫使央行貨幣政策加速偏向鷹派。

(時報資訊)