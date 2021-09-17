根據統計數據來看，近十年來全球股市從9月進場到年底，平均報酬表現最好的前十名股市分別為日本9.5％、德國5.31％、道瓊5.15％、上海綜合5.09％、印度4.63％、紐西蘭4.23％、巴西4.2％、S&P 500的3.89％、NASDAQ為3.8％、印尼3.62％，歐美日工業國占逾半數表現出色，有利進場布局相關基金。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出，美股受惠於企業盈餘維持強勁成長動能的預期，美國經濟持續復甦，預期美元中長期升值趨勢依然不變，建議持續持有美元資產及美股投資部位。迎接第四季消費旺季，醫療生技、資訊科技等新創類股也有機會成為美股投資重點；凸顯現階段布局強市，成熟股市獲利增長、基本面穩健及高配息，不失為穩健好選擇。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，近期疫情對美國經濟活動負面影響有限，就業仍維持回溫趨勢，加速復甦的腳步，年底前減少購債，大致符合目前市場預期，在市場先有心理預期下，對美股衝擊將不致太大，反而有利中長線反映基本面上揚，美股震盪走高可期。

安本標投信認為，歐美主要國家加速疫苗接種後，經濟也陸續重啟，從全球採購經理人指數來看，顯示全球成長速度明顯加快，包括美國及歐洲景氣復甦力道強。未來三年全球經濟成長率將高於長期趨勢，但不同區域有速度上的差異，成熟國家因大規模財政振興措施，及疫情展望正面支撐，表現將優於新興國家。

陳建彰強調，成熟國家PMI增長平穩，美國保持穩健態勢，美歐工業國景氣能見度佳，企業獲利改善，支撐股價上行。但現階段處高檔之際，穩健布局歐美成熟國家，以景氣改善及受益美國稅改的高息股為主，有利掌握市場趨勢，同時透過股利保護，波動時展現較佳抵禦能力。

(時報資訊)