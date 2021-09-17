聯準會（Fed）主席鮑爾在8月底的全球央行總裁年會上，確立量化寬鬆（QE）年底啟動縮表，但「升息還不到時候」，市場解讀相對溫和偏鴿派，也代表低利環境延續，有利科技股成長性，及評價具吸引力，時序將進入第四季消費旺季，部分漲價題材有助營運面回暖，建議分批布局科技基金，迎接年底電子旺季行情。

日盛高科技基金研究團隊指出，新款iPhone發表，手機品牌新機發表將帶動相關供應鏈業績，。就鮑爾的談話內容，代表縮減購債與升息時間點並非連動，決策機制獨立分開，也有利美股沈澱後續攻高，關注焦點將重回企業強勁獲利。

群益馬拉松基金經理人王耀龍表示，隨電子及傳產步入出貨旺季，待市場逐步消化利空，台股仍續位於多頭趨勢，且基本面穩健，8月企業營收及稅前盈餘雙創歷史新高，獲利上修幅度居亞股之首，基本面具最佳支撐，及產業鏈完整，在全球居關鍵角色，續看好台股後市表現。產業看好電子族群的晶圓代工、高速傳輸、電動車等，也可適度布局蘋果供應鏈或市占率提升標的。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡認為，主要國家央行因原物料飆高引發通膨問題的挑戰，部份新興市場已啟動升息，成熟國家也預計明年升息，貨幣趨於緊縮，促使全球股市近期回檔修正，台股也不例外，預期短線將是震盪整理格局不變。

日盛高科技基金研究團隊強調，電子族群步入旺季，及財報多優於預期，半導體龍頭調漲代工價格，凸顯供應鏈失衡難解，預期延續到2022年，關注聚焦明年成長明確的晶圓代工、ABF族群，及5G手機滲透率挑戰50％，相關供應鏈營運持續受惠族群。

(時報資訊)