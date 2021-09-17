過去一段時間，台股聲量聚焦電子股，成交比重也一枝獨秀，但新冠肺炎疫情後，這個情況發生改變，今年金融、傳產族群獲利大幅成長，頻創歷史紀錄，股價也表現亮眼，成交比重一度大幅超越電子，顯示投資人關注焦點已轉向，金融、傳產類股將是未來投資台股必不可少之標的。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，今年金融、傳產類股表現亮眼並非特例，統計2013年以來的年度績效，金融、傳產類股多能名列前茅，只是過去聲量集中在電子股，大家忽略了其他類股的好表現。

除了績效表現，非電子類股的波動率較低，統計2011年以來的指數年化波動率，非電子族群為14.9％，明顯低於大盤15.4％，也低於電子族群的17.5％，可以提供想要參與台股卻又害怕電子波動的投資人，非電子族群將會是另一個參與台股的選擇。

第一金臺灣工業菁英30ETF基金經理人曾萬勝表示，台股受惠消費買氣提升、製造業訂單湧現，半導體、電子零組件、光電等企業，營收獲利都較去年同期大幅成長，吸引投資人青睞。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，台股延續震盪格局，具備題材與基本面的個股，於盤勢震盪後，仍然有機會再表現。由於歐、美等消費市場逐步解封，加上返校潮、感恩節、耶誕節等傳統銷售旺季均有利台灣供應鏈，預期台灣上市櫃公司獲利將再創歷史新高。指數在晶圓代工漲價及iPhone出貨等消息激勵下，有機會逐步墊高。

(時報資訊)

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